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«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу

23 июля
2022 год

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23 июля 2022

В конце февраля Первый канал отказался от трансляции развлекательных шоу в пользу общественно-политических программ, отправив в бессрочный отпуск целый ряд ведущих. Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович в интервью RTVI критически оценил решение руководства канала.

«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу

«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной Войны выходили хорошие фильмы, и не всегда такие серьёзные и патриотически-направленные. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьёзный крен в сторону негатива. На других каналах - «Культура», «Матч ТВ» - выдают в эфир развлекательные программы».

Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время развлекательные программы всё же вернутся в эфир - и скорее всего в новом формате и с новыми ведущими. Например, на днях стало известно, что актриса Вера Кинчева станет ведущей шоу об обустройстве пространств «Про уют».

Спустя 30 лет работы в «Поле чудес» Якубович всё ещё получает удовольствие от профессии и на пенсию не собирается: «Для меня профессия - это великое слово, священное. В секунду, когда включается мотор, мне сразу же всё это нравится. Как только перестанет нравится - по глазам будет видно это. И тогда мне придётся уйти. Как только мне перестанет это нравится в кадре. За кадром может быть всё, что угодно. Ну естественно, 31 год заниматься практически одним и тем же…Хотя так же может сетовать хирург, который всю жизнь режет, или учитель, который одно и то же преподает девятому классу. Работа».
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№ 1
Игорь Федотов8   23.07.2022 - 22:56
У него такое шоу, что можно уже и не выходить в эфир. Лучше взялся за что-нибудь другое. Время кривляний и цирка за барабаном прошло, сейчас это чисто для пенсионеров. Хотя телеку по сути конец, как и... читать далее>>
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«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу фотографии
«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу фотографии
«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу фотографии
«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу фотографии
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