«Это ошибка»: Леонид Якубович о снятии с эфира Первого канала развлекательных шоу

В конце февраля Первый канал отказался от трансляции развлекательных шоу в пользу общественно-политических программ, отправив в бессрочный отпуск целый ряд ведущих. Бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович
в интервью RTVI
критически оценил решение руководства канала.
«Я думаю, что это ошибка. Даже во время Великой Отечественной Войны выходили хорошие фильмы, и не всегда такие серьёзные и патриотически-направленные. Работали агитбригады, чего сейчас нет, к сожалению. Мне кажется, что отсутствие развлекательных программ - слишком серьёзный крен в сторону негатива. На других каналах - «Культура», «Матч ТВ» - выдают в эфир развлекательные программы»
.
Однако есть все основания полагать, что в ближайшее время развлекательные программы всё же вернутся в эфир - и скорее всего в новом формате и с новыми ведущими. Например, на днях стало известно
, что актриса Вера Кинчева
станет ведущей шоу об обустройстве пространств «Про уют».
Спустя 30 лет работы в «Поле чудес» Якубович всё ещё получает удовольствие от профессии и на пенсию не собирается: «Для меня профессия - это великое слово, священное. В секунду, когда включается мотор, мне сразу же всё это нравится. Как только перестанет нравится - по глазам будет видно это. И тогда мне придётся уйти. Как только мне перестанет это нравится в кадре. За кадром может быть всё, что угодно. Ну естественно, 31 год заниматься практически одним и тем же…Хотя так же может сетовать хирург, который всю жизнь режет, или учитель, который одно и то же преподает девятому классу. Работа»
.
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