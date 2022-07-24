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«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии

24 июля
2022 год

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24 июля 2022

2021 и 2022 годы стали для Оксаны Акиньшиной одними из самых плодотворных - три сериальных премьеры («Контейнер», «Полёт» и «The Телки») и главная женская роль в фильме «Чернобыль». В интервью журналу «Собака.ru» актриса призналась, что раньше проявляла в работе халатность, совершила много глупостей и часто «выезжала» на чистом везении. Но сейчас старается относиться к своей работе максимально ответственно. Что включает требовательность к себе и окружающим. Вероятно поэтому и распространились слухи о том, что актрису побаиваются на съёмочной площадке.

«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии

«Меня это искренне удивляет. Малознакомые действительно в каком-то напряжении, а те, кто меня давно знает, всегда кайфуют…Я могу быть жесткой, могу четко сказать «нет». Есть те, кого эта черта радикально пугает. Я когда на съемки прихожу, бывает, вижу такие лица, как будто привидение приехало на площадку».

Такое отношение доставляет Оксане дискомфорт: «В таких реалиях невозможно быть расслабленной. Если кто-то нервничает, меня саму начинает замыкать, я же отражаю. Стараюсь быть милее, а людей это начинает пугать еще больше: «Господи, а почему она сегодня такая милая со мной? Ужас какой-то! Что я ей сделал?» В общем, добро пожаловать в мою жизнь».

Из всех режиссёров, с которыми ей довелось сотрудничать, Акиньшина особенно выделила Данилу Козловского, как человека, максимально раскрывшего её актёрский потенциал. При этом актриса никак не прокомментировала слухи о романе с Козловским.

«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии

«Никто не посвящает работе с артистами столько времени, как Данила Козловский. Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках «Чернобыля» мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить. И героиня оказалась прямо моя, я хорошо ее поняла».

Также актриса прокомментировала изоляцию российской киноиндустрии от американского и европейского кинорынков: «По сравнению с европейским и американским рынком, после февраля этого года наc откинуло в 1990-е. Это дико обидно, ведь мы были в шаге от того, чтобы стать относительно единым целым с мировой индустрией. С нами сотрудничали крупные международные платформы, уровень контента, который российские стриминги научились делать, был очень хорошим. Столько потрачено сил. А теперь мы не знаем, что будет завтра. У нас больше нет мечты».
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«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии фотографии
«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии фотографии
«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии фотографии
«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии фотографии
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