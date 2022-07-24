«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах

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Кирилл Серебренников раскрыл детали работы над спектаклями и кино в условиях домашнего ареста

24 июля

«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии

А также о работе с Данилой Козловским