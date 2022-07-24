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«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах

24 июля
2022 год

Лайфстайл >>
24 июля 2022
Сыгравшая одну из главных ролей в сериале про полиаморию «Amore More» Александра Урсуляк в первый раз вышла замуж в 21 год, но через пять лет развелась и уже несколько лет счастлива в партнёрстве с музыкантом Андреем Розендентом. Рассуждая в интервью для журнала «OK!» о поддержке страсти в отношениях, актриса отметила, что влюблённости - естественное состояние человека, однако, не стоит путать их с чем-то серьёзным, ради чего стоило бы идти на измену.

«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах

«У всех разные темпераменты, разные ритмы, и вообще это проблемы больше головы, а не половых органов. А мозги у всех устроены по-разному. Нет здесь никаких нормативов. Мне кажется, самое важное — быть внимательным к партнеру, к его запросам. Важно слышать и слушать друг друга. Отношения должны быть живыми — это же очевидно. Но еще, на мой взгляд, нужно, что называется, не путать понятия. Например, тебе нравится какой-то человек... Допустим, у меня много партнеров по кино, по театру — они талантливые, классные, как я могу не очаровываться талантливыми людьми? Если я не очаровываюсь талантом, значит, я мертва. Но я понимаю, что даже при всем моём восторге и восхищении (и даже какой-то влюбленности) это всё не значит, что мы должны вместе копать деревья, строить дома и подтирать попы детям. Тем более если у тебя есть человек, который тебе дорог и он тебе доверяет, не стоит предавать его доверие».
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«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах фотографии
«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах фотографии
«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах фотографии
«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах фотографии
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