Кирилл Серебренников раскрыл детали работы над спектаклями и кино в условиях домашнего ареста

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Актриса считает, что влюблённости хороши сами по себе

«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах

24 июля

«У нас больше нет мечты»: Оксана Акиньшина о состоянии российской киноиндустрии

А также о работе с Данилой Козловским