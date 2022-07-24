«Все обнимались и рыдали»: Кирилл Серебренников поделился воспоминаниями о закрытии балета «Нуреев»

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Жильё в Москве слишком дорогое

Кирилл Серебренников купил квартиру в Берлине по совету Марины Голуб

Кирилл Серебренников раскрыл детали работы над спектаклями и кино в условиях домашнего ареста

24 июля

«Не стоит предавать доверие человека, который тебе дорог»: Александра Урсуляк об изменах

Актриса считает, что влюблённости хороши сами по себе