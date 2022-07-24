Кирилл Серебренников купил квартиру в Берлине по совету Марины Голуб

Расплатившись с Минкультом и дождавшись снятия судимости
, режиссёр Кирилл Серебренников
сразу же уехал из России
во Францию - сначала на Каннский кинофестиваль, где был представлен его новый фильм «Жена Чайковского»
, а потом на театральный фестиваль в Авиньоне с постановкой чеховского «Чёрного монаха». Сейчас Серебренников, по его же собственному выражению, мотается между Францией, Германией и странами Балтии, и в скором времени поедет в Южную Америку. Но условным местом жительства режиссёра остаётся Берлин, где он купил квартиру в 2011 году. В интервью Юрию Дудю
(признан иноагентом в РФ) Серебренников признался, что идею купить квартиру в Европе ему подала актриса Марина Голуб
.
«Для меня Берлина не существовало никогда. Я не учил немецкий. Родители говорили: «Не учи немецкий, это язык врага!» И поэтому я учил французский и английский языки. А тут мне надо было написать в 2008-2009 году инсценировку «Мёртвых душ» для Рижского театра. И я решил выбрать город, в котором я ничего не буду понимать - ни языка, ничего. Недели две у меня на всё это было. Я приехал и снял какую-то квартиру на Хакишемаркт. Сижу пишу, потом думаю: «Ну, надо куда-нибудь выйти». Сел на велик, поехал. И вдруг у меня возникло такое ощущение, что я знаю вот этот дом, знаю, как всё устроено за углом. Случилось какое-то глобальное дежавю. Я безумно влюбился в этот город, особенно в восточную его часть. А дальше мне очень помогла покойная Марина Голуб. В какой-то момент она решила сделать инвестицию. Деньги люди в России зарабатывали приличные, а купить в России ничего нельзя было, потому что любая квартира стоила каких-то космических денег. Я получил приз за фестиваль в Риме. И ещё за несколько фестивалей у меня было несколько денежных призов. И вместе с гонорарами это всё накапливалось. И Голуб говорит: «Что у тебя эти деньги хранятся? Мы вот хотим купить квартиру в Испании или где-то ещё. Поищи где-нибудь». И тут я подумал, что попробую купить квартиру в Берлине. 300 000 евро. Это было так дешево по сравнению с Москвой! За эти же деньги в Москве можно было купить двушку на отшибе в каком-то спальном районе»
.
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