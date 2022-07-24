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СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж

24 июля
2022 год

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24 июля 2022
Издание «Page Six» со ссылкой на источники сообщило о тайной свадьбе звезды сериала «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой и её возлюбленного, музыканта Малкольма МакРэя.

СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж

Согласно изданию, после «скромной церемонии в здании суда» молодожёны отправились в Австралию, где проходят съёмки «Фуриосы», приквела к фильму «Безумный Макс: Дорога ярости».

СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж

Слухи о помолвке Ани и Малкольма появились месяц назад, когда на одном из добытых папарацци снимков поклонники актрисы разглядели на её руке помолвочное кольцо. Впервые Аня и Малкольм появились на публике как пара всего-то несколько месяцев назад - на оскаровской вечеринке журнала «Vanity Fair». Ходят слухи, что отношения артистов длятся около года, а по возвращении в США пара планирует закатить грандиозную свадебную церемонию.
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Безумный Макс: Дорога яростиФуриосаХод королевы

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СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж фотографии
СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж фотографии
СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж фотографии
СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж фотографии
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