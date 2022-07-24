СМИ: Аня Тейлор-Джой тайно вышла замуж

Издание «Page Six» со ссылкой на источники сообщило о тайной свадьбе
звезды сериала «Ход королевы» Ани Тейлор-Джой
и её возлюбленного, музыканта Малкольма МакРэя
.
Согласно изданию, после «скромной церемонии в здании суда» молодожёны отправились в Австралию, где проходят съёмки «Фуриосы»
, приквела к фильму «Безумный Макс: Дорога ярости»
.
Слухи о помолвке Ани и Малкольма появились месяц назад, когда на одном из добытых папарацци снимков поклонники актрисы разглядели на её руке помолвочное кольцо. Впервые Аня и Малкольм появились на публике как пара всего-то несколько месяцев назад - на оскаровской вечеринке журнала «Vanity Fair». Ходят слухи, что отношения артистов длятся около года, а по возвращении в США пара планирует закатить грандиозную свадебную церемонию.
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