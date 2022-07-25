Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Анджелина Джоливыиграла суд против Брэда Питта по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval. В 2021 году актриса продала долю в бизнесе российскому предпринимателю Юрию Шефлеру, который владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group. Питт подал в суд с целью аннулировать сделку: адвокаты актёра заявили, что Джоли намеренно продала свою долю без ведома экс-супруга, чтобы отомстить ему за решение присяжных о равной опеке над детьми.
Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи её половины винодельни. 22 июля суд в Лос-Анджелесе постановил, что Питт проиграл дело, и признал легитимность сделки Джоли. Как отметил источник, близкий к судебному разбирательству, актёр был сильно обижен на экс-супругу и не смог грамотно оценить ситуацию: «Любой разумный человек был бы рад, если бы Stoli стал партнером в их бизнесе. У них первоклассный маркетинг и дистрибуция. Он просто не может видеть дальше своей ненависти к Джоли», – сообщил инсайдер изданию Page Six.
фото: Поместье Chateau Miraval
Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году. Как отмечали представители актёра, Брэд потратил много сил для процветания бизнеса, в то время как Джоли не сделала ничего для успеха проекта. Питт также неоднократно говорил, что у них с Анджелиной была договорённость не продавать свои доли в бизнесе без взаимного согласия, однако актриса нарушила это соглашение.
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