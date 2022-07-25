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Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

25 июля
2022 год

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25 июля 2022

Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта по делу об их общей французской винодельне Chateau Miraval. В 2021 году актриса продала долю в бизнесе российскому предпринимателю Юрию Шефлеру, который владеет крупным производителем алкогольных напитков SPI Group. Питт подал в суд с целью аннулировать сделку: адвокаты актёра заявили, что Джоли намеренно продала свою долю без ведома экс-супруга, чтобы отомстить ему за решение присяжных о равной опеке над детьми.

Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта

Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы Брэд Питт предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи её половины винодельни. 22 июля суд в Лос-Анджелесе постановил, что Питт проиграл дело, и признал легитимность сделки Джоли. Как отметил источник, близкий к судебному разбирательству, актёр был сильно обижен на экс-супругу и не смог грамотно оценить ситуацию: «Любой разумный человек был бы рад, если бы Stoli стал партнером в их бизнесе. У них первоклассный маркетинг и дистрибуция. Он просто не может видеть дальше своей ненависти к Джоли», – сообщил инсайдер изданию Page Six.

Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта
фото: Поместье Chateau Miraval

Питт и Джоли купили поместье Chateau Miraval, на территории которого находятся виноградники, в 2008 году. Как отмечали представители актёра, Брэд потратил много сил для процветания бизнеса, в то время как Джоли не сделала ничего для успеха проекта. Питт также неоднократно говорил, что у них с Анджелиной была договорённость не продавать свои доли в бизнесе без взаимного согласия, однако актриса нарушила это соглашение.
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   25.07.2022 - 21:56
Закончились отношения, вместе с ними и принципы и все условные договоренности. Тем более от любви до ненависти один шаг, надо было все фиксировать. То что она врятли будет заниматься этим делом было понятно,... читать далее>>
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Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта фотографии
Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта фотографии
Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта фотографии
Анджелина Джоли выиграла суд против Брэда Питта фотографии
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