«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше

В прошлом году Алисия Викандер
и Майкл Фассбендер
впервые стали
родителями. Актёры не очень любят распространяться о личной жизни, поэтому о рождении ребёнка стало известно благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках. Спустя пару месяцев Алисия официально подтвердила
, что у неё и Майкла родился первенец, однако пол и имя ребёнка оставила в секрете. И только в апреле этого года стало известно
, что пара воспитывает сына. А в недавнем интервью The Times
Алисия поделилась печальной подробностью своего материнства: оказалось, до рождения первенца у неё случился выкидыш.
Актриса рассказала об этом в беседе о новом сериале «Ирма Веп»
. В нём она сыграла голливудскую звезду, которая решила начать жизнь с чистого листа после того, как потеряла ребёнка. Для Алисии это второй проект на подобную тему – шесть лет назад актриса снялась в фильме «Свет в океане»
, по сюжету которого у её героини дважды случается выкидыш.
«Сейчас у нас есть ребёнок, но нам потребовалось время, чтобы он появился на свет. Выкидыш – это что-то очень экстремальное и болезненное. И, конечно, у меня тогда появились ассоциации с фильмом, в котором я играла. Он обрёл совершенно другое значение»
, – сказала актриса. Она добавила, что у неё долго не получалось забеременеть во второй раз, однако на каком именно сроке у неё случился выкидыш, Викандер не уточнила.
Она также отметила, что с трудностями в личной жизни особенно сложно справляться тем, чья профессия подразумевает публичность: «Мы все проходим через сложные этапы в жизни, но, если вы работаете в офисе, вы можете хотя бы на время оставить работу. Однако со мной и моими коллегами порой случалось что-то, после чего нужно было выходить на красную дорожку. Я не понимала, как это возможно. Там тебя встречают, спрашивают, как ты. А ведь большинство из нас в подобных ситуациях не могли бы даже найти в себе силы выйти из дома»
, – сказала Алисия.
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