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«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше

25 июля
2022 год

Лайфстайл >>
25 июля 2022
В прошлом году Алисия Викандер и Майкл Фассбендер впервые стали родителями. Актёры не очень любят распространяться о личной жизни, поэтому о рождении ребёнка стало известно благодаря папарацци, которые засняли Майкла с младенцем на руках. Спустя пару месяцев Алисия официально подтвердила, что у неё и Майкла родился первенец, однако пол и имя ребёнка оставила в секрете. И только в апреле этого года стало известно, что пара воспитывает сына. А в недавнем интервью The Times Алисия поделилась печальной подробностью своего материнства: оказалось, до рождения первенца у неё случился выкидыш.

«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше

Актриса рассказала об этом в беседе о новом сериале «Ирма Веп». В нём она сыграла голливудскую звезду, которая решила начать жизнь с чистого листа после того, как потеряла ребёнка. Для Алисии это второй проект на подобную тему – шесть лет назад актриса снялась в фильме «Свет в океане», по сюжету которого у её героини дважды случается выкидыш.

«Сейчас у нас есть ребёнок, но нам потребовалось время, чтобы он появился на свет. Выкидыш – это что-то очень экстремальное и болезненное. И, конечно, у меня тогда появились ассоциации с фильмом, в котором я играла. Он обрёл совершенно другое значение», – сказала актриса. Она добавила, что у неё долго не получалось забеременеть во второй раз, однако на каком именно сроке у неё случился выкидыш, Викандер не уточнила.

«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше

Она также отметила, что с трудностями в личной жизни особенно сложно справляться тем, чья профессия подразумевает публичность: «Мы все проходим через сложные этапы в жизни, но, если вы работаете в офисе, вы можете хотя бы на время оставить работу. Однако со мной и моими коллегами порой случалось что-то, после чего нужно было выходить на красную дорожку. Я не понимала, как это возможно. Там тебя встречают, спрашивают, как ты. А ведь большинство из нас в подобных ситуациях не могли бы даже найти в себе силы выйти из дома», – сказала Алисия.
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№ 1
Игорь Федотов8   25.07.2022 - 22:02
Ну теперь появился можно расслабится. Давненько её не было видно в каком либо нормальном фильме, Лару Крофт возьмем в скобки. Видимо особо и не зовут в нормальные проекты. читать далее>>
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«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше фотографии
«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше фотографии
«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше фотографии
«Это очень болезненно»: Алисия Викандер рассказала о выкидыше фотографии
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