Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании для своего бренда JLo Beauty

24 июля Дженнифер Лопес
исполнилось 53 года. В свой день рождения артистка представила новую линейку косметики для тела своего бренда JLo Beauty и сделала это очень эффектно: под вечер Джей Ло опубликовала свои фотографии в обнажённом виде, которые вошли в рекламную кампанию косметической серии.
Певица рассказала, что на создание линейки JLo Body её вдохновила история мамы. Дженнифер с детства наблюдала, как та переживала из-за целлюлита и расстраивалась из-за отсутствия решения проблемы: «Я помню, как она хотела, чтобы была какая-то волшебная формула, которая просто заставила бы его исчезнуть. Но мы знаем, что правда состоит в том, что такой формулы не существует»
, – поделилась певица с изданием People
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По словам певицы, вместе со специалистами ей удалось создать продукт, который визуально улучшает кожу. В его состав входит розовый перец для сглаживания растяжек, экстракт семян гуараны для разглаживания кожи, кофеин для подтяжки, пептиды для повышения выработки коллагена, а также масло ши и гиалуроновая кислота для глубокого увлажнения.
Дженнифер отметила, что забота о себе ведёт к максимальной уверенности: «Я чувствую себя наиболее уверенно, когда высыпаюсь, ухаживаю за кожей, занимаюсь фитнесом и правильно питаюсь. Как только я выхожу из этого ритма, то чувствую себя не в своей тарелке»
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Бен Аффлек
, за которого артистка недавно вышла замуж, полностью разделяет мнение супруги и не устаёт говорить ей комплименты: «Он говорит: «Ты мне нравишься, когда на тебе ничего нет. Ни укладки, ни макияжа, только ты в своей собственной коже». Он действительно ценит это. И это заставляет меня чувствовать себя действительно уверенной и красивой»
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