«Готов заниматься чем угодно»: Анатолий Белый рассказал о переезде в Израиль

анонс

27 июля «Первая обязанность женщины – родить»: Сергей Пускепалис высказался об отказе иметь детей Актёр считает, что другого предназначения у женщины нет

27 июля Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке» К ней присоединятся Стас Ярушин, Саша Стоун, Вика Одинцова и Олег Верещагин

27 июля Перед концертом Анны Нетребко в Германии прошла акция протеста Митингующие считают, что певица ведёт двойную игру