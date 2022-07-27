Перед концертом Анны Нетребко в Германии прошла акция протеста

На лето и осень у оперной дивы Анны Нетребко
запланирован тур по всей Германии. Первым в расписании гастролей был город Регенсбург, жители которого вышли
на акцию протеста против выступления певицы. Митингующие собрались прямо перед замком, где должна была выступать Нетребко. Демонстранты держали плакаты и фотографии, на которых Анна запечатлена вместе с Владимиром Путиным
.
На акцию протеста вышло около 30 митингующих, но концерт всё-таки состоялся. Нетребко уже прокомментировала выпад недоброжелателей: «А кто сказал, что всё будет гладко? Не будет. Концерт, конечно, был. Протестующих у стен замка было 30! А зрителей в полном зале — три тысячи! Сравняете счёт? А я пока забью гол в другом месте»
, – написала певица.
Хотя под давлением общественности Нетребко высказалась против специальной военной операции, её обвиняют в том, что она недостаточно дистанцировалась от президента. Поэтому концерт в Штутгарте, запланированный на 3 сентября в рамках тура, был отменён по решению местных властей.
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