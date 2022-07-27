Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке»

27 июля
2022 год

Лайфстайл >>
27 июля 2022
В ЮАР завершились съёмки третьего сезона экстремального шоу «Звёзды в Африке». Телеканал ТНТ объявил о возвращении на проект главного сплетника первого сезона Стаса Ярушина, к которому присоединятся телеведущая Роза Сябитова, блогер Саша Стоун, модель Вика Одинцова и шоумен Олег Верещагин. Помимо старых участников в проекте появятся новички, однако их имена пока держат в секрете.

Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке»
фото: Роза Сябитова

Вместе с участниками первых двух сезонов вернутся и давние конфликты: Вика Одинцова продолжит выяснять отношения со Стасом Ярушиным, которого она некогда считала своим другом, а противостояние между Олегом Верещагиным и Сашей Стоуном наберёт обороты и закончится дракой. На проекте у Саши Стоуна завязались романтические отношения с участницей второго сезона Валей Карнавал, которые продолжились и после его завершения. Однако Саша покинул проект досрочно по собственному желанию.

Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке»
фото: Валя Карнавал

Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно только во время испытаний, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Ольга БузоваОлег ВерещагинМихаил ГалустянВалентина КарнауховаРоза СябитоваСтанислав Ярушин

фотографии >>
Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Татьяна Москвина
25 июля ушла из жизни писатель, сценарист Татьяна Москвина.
Витаутас Томкус
24 июля ушёл из жизни актёр Витаутас Томкус.
Витаутас Паукште
21 июля ушёл из жизни актёр Витаутас Паукште.

День рождения >>

Анастасия Вознесенская
Ефим Каменецкий
Сергей Лавыгин
Марис Лиепа
Сергей Петров (II)
Марьяна Полтева
Николай Черкасов
Хусан Шарипов
Яна Шивкова
Бурвиль
Реда Катеб
Николай Костер-Валдау
Джулиан МакМэхон
Джонатан Риз Майерс
Майя Рудольф
Адольфо Чели
все родившиеся 27 июля >>

Афиша кино >>

Три богатыря и Морской царь
приключения, семейное кино
Россия, 2016
Охота
драма, социальная драма, триллер
Дания, Швеция, 2012
Три богатыря и Наследница престола
приключения, семейное кино, сказка
Россия, 2018
Три богатыря и принцесса Египта
приключения, семейное кино
Россия, 2017
Асфальтовое солнце
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Безумные соседи
комедия
Бельгия, Франция, Швейцария, 2017
Певица на всю голову
комедия, мелодрама
Австралия, Великобритания, США, 2020
Лига Суперпитомцы
боевик, комедия, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2022
От рассвета до заката
фильм ужасов
США, 2022
Пассажиры ночи
драма
Франция, 2022
Предосторежение
триллер, фильм ужасов
Великобритания, Ирландия, 2020
Флай
драма, мелодрама, молодежный фильм
Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен