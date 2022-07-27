Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке»

В ЮАР завершились съёмки третьего сезона экстремального шоу «Звёзды в Африке». Телеканал ТНТ объявил о возвращении на проект главного сплетника первого сезона Стаса Ярушина, к которому присоединятся телеведущая Роза Сябитова, блогер Саша Стоун, модель Вика Одинцова и шоумен Олег Верещагин. Помимо старых участников в проекте появятся новички, однако их имена пока держат в секрете.
фото: Роза Сябитова
Вместе с участниками первых двух сезонов вернутся и давние конфликты: Вика Одинцова продолжит выяснять отношения со Стасом Ярушиным, которого она некогда считала своим другом, а противостояние между Олегом Верещагиным и Сашей Стоуном наберёт обороты и закончится дракой. На проекте у Саши Стоуна завязались романтические отношения с участницей второго сезона Валей Карнавал, которые продолжились и после его завершения. Однако Саша покинул проект досрочно по собственному желанию.
фото: Валя Карнавал
Основные правила шоу останутся неизменными: участники проекта живут в лагере посреди саванны на берегу реки Лимпопо. У них нет еды, и заработать её можно только во время испытаний, которые для них подготовили ведущие Миша Галустян и Ольга Бузова.
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