Роза Сябитова станет участницей нового сезона шоу «Звёзды в Африке»

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Актёр считает, что другого предназначения у женщины нет

«Первая обязанность женщины – родить»: Сергей Пускепалис высказался об отказе иметь детей

26 июля

Дженнифер Лопес снялась в рекламной кампании для своего бренда JLo Beauty

В свой 53-й день рождения артистка опубликовала фото в обнажённом виде