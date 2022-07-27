«Первая обязанность женщины – родить»: Сергей Пускепалис высказался об отказе иметь детей

Сергей Пускепалис
стал гостем шоу на YouTube-канале «Диана Кади»
и высказался о сознательном отказе женщин иметь детей. Актёр с уважением относится к семьям, которые по разным причинам не могут завести ребёнка, а вот выбор в пользу карьеры и образования, по мнению Пускепалиса, это «путь в никуда»
.
Сергей подчеркнул, что считает главной обязанностью женщины продолжение рода: «У женщины самое главное – это родить. Ну, а для чего, в принципе, женщина-то? Если она не любит никого и не от кого родить, значит, – не женщина. Если её не любят, тоже не женщина, надо так сделать, чтобы её полюбили. Говорят, женщина, которая родила, – сразу оказывается в раю. Всё остальное: образование, учёба — ради Бога, но только если это включено в главную её задачу — родить. Она так устроена. Мы без этого пропадём»
, – сказал актёр.
Ранее о запрете абортов высказался Дмитрий Певцов
, по мнению которого женщины и вовсе не имеют права решать – рожать им или нет.
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