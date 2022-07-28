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«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого

28 июля
2022 год

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28 июля 2022
Две недели назад Анатолий Белый отыграл последний спектакль в МХТ имени Чехова, хотя решение об увольнении принял задолго до этого – ещё в марте актёр сказал худруку Константину Хабенскому, что хочет уйти из театра и покинуть страну. В недавнем интервью изданию «Новая газета. Европа» Белый рассказал, что Хабенский с понимаем отнёсся к его решению.

«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого

Из уважения к коллегам и трудовому законодательству Белый остался в театре до конца сезона и помог подобрать актёров себе на замену, хотя мысли об отъезде появились гораздо раньше: «Разговор у нас произошёл задолго до конца сезона, ещё в марте, наверное. Я сказал ему, что больше не смогу здесь жить и по-прежнему существовать, я буду уезжать. Сказал, что не рву ничего сейчас, я обожаю театр и не буду его подставлять, уехав резко. В общем, мы договорились, что я до конца сезона дослужу, доиграю, мы вместе будем думать о составах, о том, кто бы мог меня заменить в моих ролях. Он с пониманием отнёсся. И в конце, уже перед самым финалом, на последнем моём спектакле — «Бег», он зашёл ко мне в гримерку и сказал: «Толь, знай, что двери этого театра для тебя всегда открыты, если что-то изменится, этот театр тебя всегда примет». Для меня это, конечно, очень важно».

Анатолий благодарен Хабенскому за поддержку и понимание: «И я хочу сказать о своем безмерном уважении к нему. Костя всегда был очень порядочным человеком, я его и с этой стороны прекрасно знаю. Мы все знаем, как он занимается благотворительностью — мощно, мощнейшим образом. Когда мы с ним прощались, он сказал мне такие слова — это его, если можно так сказать, жизненное кредо: «Давай сделаем так, чтобы при встрече через пять, десять, пятнадцать лет нам нестыдно было смотреть друг другу в глаза», – добавил актёр.
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Анатолий БелыйКонстантин Хабенский
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МХТ им. А.Чехова

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«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого фотографии
«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого фотографии
«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого фотографии
«Театр тебя всегда примет»: Константин Хабенский с пониманием отнёсся к увольнению Белого фотографии
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