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День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы

28 июля
2022 год

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28 июля 2022
Фильмов о крепкой дружбе снято немыслимое количество, а жанр бадди-муви до сих пор не теряет своей популярности. В преддверии Международного дня дружбы, который отмечается 30 июля, онлайн-кинотеатр KION попросил актёров своих оригинальных сериалов поделиться любимыми фильмами. Подборку с рекомендациями составили Макар Хлебников, Анна Снаткина, Андрей Бурковский, Анна Котова-Дерябина, Лукерья Ильяшенко и Даниил Вахрушев.

Андрей Бурковский, актёр сериала AMORE MORE, советует ранний фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих», суровый сериал об американских следователях «Хорошие парни» и один из самых популярных фильмов современности «1+1».

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «1+1»

Анна Котова-Дерябина больше всего любит сериал «Друзья»: «Знаю все серии наизусть. Создателям сериала удалось так объёмно раскрыть понятие «дружба», как это не удавалось до них никому. Да и после, на мой взгляд, пока что тоже. Это мой личный фаворит». Также актриса советует трагикомедию Эльдара Рязанова «Старики-разбойники» и фильм о людях с особыми потребностями «А в душе я танцую».

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «А в душе я танцую»

Лукерья Ильяшенко из «Сергия против нечисти» выбирает современное кино – мировые хиты стриминговых платформ «Очень странные дела» и «Секс в большом городе», а также один из самых грустных фильмов в истории кино – «Хатико: Самый верный друг».

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»

Актриса сериала «Обоюдное согласие» Анна Снаткина советует классику: фильм Серджио Леоне «Однажды в Америке» и «Касабланку» Майкла Кертица.

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «Касабланка»

Звезда сериала «Пингвины моей мамы» Макар Хлебников выбирает фильм Гая Ричи о молодых британцах-неудачниках «Шерлок Холмс», сериал «Голяк», а также фильм Итана и Джоэла Коэнов «Большой Лебовски».

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «Большой Лебовски»

Даниил Вахрушев из будущего сериала «Одна жизнь» предпочитает маскулинное кино о мужской дружбе: «Тряпичный союз» Михаила Местецкого, «Достучаться до небес» Томаса Яна и «Бумер» Петра Буслова.

День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы
фото: Кадр из фильма «Бумер»
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персоны
Андрей БурковскийПётр БусловДаниил ВахрушевЛукерья ИльяшенкоМайкл КертицАнна Котова-ДерябинаДжоэл КоэнИтан КоэнСерджо ЛеонеМихаил МестецкийНикита МихалковГай РичиЭльдар РязановАнна СнаткинаМакар ХлебниковТомас Ян
фильмы
1+1Amore moreА в душе я танцуюБез грошаБольшой ЛебовскийБумерДостучаться до небесДрузьяКасабланкаОбоюдное согласиеОдна жизньОднажды в АмерикеОчень странные делаПингвины моей мамыСвой среди чужих, чужой среди своихСекс в большом городеСергий против нечистиСтарики-разбойникиТряпичный союзХатико: Самый верный другХорошие парниШерлок Холмс

фотографии >>
День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы фотографии
День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы фотографии
День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы фотографии
День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы фотографии
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