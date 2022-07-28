День дружбы с актёрами KION: Андрей Бурковский, Лукерья Ильяшенко, Макар Хлебников и другие рекомендуют свои любимые фильмы

Фильмов о крепкой дружбе снято немыслимое количество, а жанр бадди-муви до сих пор не теряет своей популярности. В преддверии Международного дня дружбы, который отмечается 30 июля, онлайн-кинотеатр
KION
попросил актёров своих оригинальных сериалов поделиться любимыми фильмами. Подборку с рекомендациями составили
Макар Хлебников
,
Анна Снаткина
,
Андрей Бурковский
,
Анна Котова-Дерябина
,
Лукерья Ильяшенко
и
Даниил Вахрушев
.
Андрей Бурковский, актёр сериала
AMORE MORE
, советует ранний фильм
Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих»
, суровый сериал об американских следователях
«Хорошие парни»
и один из самых популярных фильмов современности
«1+1»
.
фото: Кадр из фильма «1+1»
Анна Котова-Дерябина больше всего любит сериал
«Друзья»
:
«Знаю все серии наизусть. Создателям сериала удалось так объёмно раскрыть понятие «дружба», как это не удавалось до них никому. Да и после, на мой взгляд, пока что тоже. Это мой личный фаворит»
. Также актриса советует трагикомедию
Эльдара Рязанова «Старики-разбойники»
и фильм о людях с особыми потребностями
«А в душе я танцую»
.
фото: Кадр из фильма «А в душе я танцую»
Лукерья Ильяшенко из
«Сергия против нечисти»
выбирает современное кино – мировые хиты стриминговых платформ
«Очень странные дела»
и
«Секс в большом городе»
, а также один из самых грустных фильмов в истории кино –
«Хатико: Самый верный друг»
.
фото: Кадр из фильма «Хатико: Самый верный друг»
Актриса сериала
«Обоюдное согласие»
Анна Снаткина советует классику: фильм
Серджио Леоне «Однажды в Америке»
и
«Касабланку» Майкла Кертица
.
фото: Кадр из фильма «Касабланка»
Звезда сериала
«Пингвины моей мамы»
Макар Хлебников выбирает фильм
Гая Ричи
о молодых британцах-неудачниках
«Шерлок Холмс»
, сериал
«Голяк»
, а также фильм
Итана
и
Джоэла Коэнов «Большой Лебовски»
.
фото: Кадр из фильма «Большой Лебовски»
Даниил Вахрушев из будущего сериала
«Одна жизнь»
предпочитает маскулинное кино о мужской дружбе:
«Тряпичный союз» Михаила Местецкого
,
«Достучаться до небес» Томаса Яна
и
«Бумер» Петра Буслова
.
фото: Кадр из фильма «Бумер»
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