В Москве открылся музей-квартира Майи Плисецкой

В Москве открылся музей-квартира балерины Майи Плисецкой. Квартиру, в которой сохранились интерьеры и более тысячи личных предметов Плисецкой, подарил Театральному музею имени Бахрушина вдовец балерины, композитор Родион Щедрин. В этой квартире супруги постоянно проживали почти тридцать лет - с 1963 по 1990 годы, а после бывали там уже изредка.
фото: Родион Щедрин и Майя Плисецкая
Гендиректор Бахрушинского музея Кристина Трубинова отдельно подчеркнула, что для создателей экспозиции было очень важно сохранить именно подлинную обстановку в квартире. Поэтому интерьеры остались нетронутыми, а большинство декоративных элементов и вещей находятся на тех местах, которые для них определила сама балерина ещё при жизни.
В музейное собрание включены авторские литографии Марка Шагала с его подписью, а также работы Фернана Леже, Анатолия Зверева, Артура Фонвизина и Владимира Шахмейстера. Также в экспозиции представлены документы, сценические костюмы Плисецкой, её скульптурные и художественные портреты и авторские наряды, созданные специально для балерины французским модельером Пьером Карденом. .
Посещение музея-квартиры доступно с 27 июля. Филиал открыт по адресу: улица Тверская, дом 25/9, квартира 31.
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