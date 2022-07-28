Мина Сувари рассказала о насилии, которое она пережила в 12 лет

Год назад актриса Мина Сувари
выпустила мемуары под названием «Великий покой», в которых сделала ряд шокирующих признаний. Оказалось, что актриса пережила в детстве сексуальное насилие, которое впоследствие привело к наркотической зависимости и нездоровым отношениям с мужчинами. За несколько месяцев до выхода книги Мина родила первенца, и на момент публикации переживала послеродовую депрессию, и продажи книги волновали её меньше всего. В интервью изданию «The Guardian»
актриса объяснила свою откровенность желанием высказаться и очиститься, простившись с прошлым, чтобы иметь полноценную возможность двигаться дальше.
Мину изнасиловал друг одного из её старших братьев, когда ей было всего 12 лет, а потом растрезвонил по всей школе о её «доступности». Из-за изнасилования Сувари лечилась от инфекции мочевого пузыря, однако её лечащий врач, вместо того, чтобы поинтересоваться, что с ней случилось, просто выписал ей противозачаточные таблетки. Что думали родители, актрисе тоже не известно: «Времена были немного другие. Хоть мне и не было еще 13 лет, обращались со мной, как со взрослой»
.
Примерно в это же время Сувари подписала контракт с модельным агенством и её затянуло в мир рекламы и модных съёмок. Актриса вспоминает свою первую съёмку: «Все вокруг бредили о том, что я выгляжу на 18 лет. Но мне тогда было 12. Мне внушали, что я взрослая, и соответственно могу вести себя как взрослая»
. Малолетняя модель привлекала мужчин, которые были старше неё на один-два десятка лет. Один из её бизнес-консультантов, которому было за тридцать, счёл совершенно приемлемым иметь сексуальные отношения с 16-летней клиенткой. «Рядом со мной не было никого, кто сказал бы мне, что все это ненормально и со мной нельзя так поступать». Со стороны всё и вовсе выглядело идеально: Мина хорошо училась, ходила на прослушивания, зарабатывала деньги и не подавала тревожных сигналов.
К этому моменту мать Мины ушла от её отца, которому было уже за 70. И Мина осталась с отцом, которому нужен был уход. Предоставленная самой себе Сувари начала употреблять наркотики в большом количестве. «Думаю, я была в отчаянии и чувствовала себя совершенно беспомощной и безнадёжной»
. Спустя некоторое время Сувари встретила светотехника, с которым у неё завязалась грязная и жестокая связь. Он постоянно оскорблял её и рассказывал о её очень ограниченных умственных способностях. Вспоминая это время, актриса говорит, что попала в западню - с одной стороны ей хотелось его внимания, а с другой стороны, казалось, что ей некуда идти. Поэтому лечила она этот внутренний конфликт ещё большим количеством наркотиков. В своей книге актриса с шокирующей откровенностью рассказывает о переполненных насилием сексуальных отношениях с этим мужчиной, которые мы, пожалуй, не будем ретранслировать. Со временем актриса пришла к заключению, что любви в этих отношениях никакой не было: «Меня просто использовали. Как тело. Как вместилище его желаний». Эти отношения продолжались во время съёмок «Красоты по-американски»
, которые стали для Сувари местом спасения. На съёмочной площадке она чувствовала себя нужной и ценимой, но дома ей напоминали, что она «идиотка». Выпутавшись из этой связи, актриса дважды побывала замужем в попытках создать нормальную семью. Но ничего не получалось, пока в 2016 году Сувари не встретила бутафора Майкла Хоупа
(что характерно, фамилия Майкла переводится как «надежда»), за которого вышла замуж двумя годами позднее.
Написание книги было болезненным, но очищающим: «Думаю, что самое главное во всей этой истории - ощущение, что мне не позволялось расценивать те или иные моменты как травматичные и нездоровые, потому что я всегда оправдывала их. Думаю, что такие вещи никогда на самом деле не стираются из памяти и не отпускают, ты просто смотришь на них под другим углом и учишься относиться к себе с большим терпением и состраданием»
.
обсуждение >>