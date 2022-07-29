Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко

27 июля в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера молодежной комедийной мелодрамы о соревнованиях скейтбордистов в позднем СССР «Асфальтовое солнце»
, одну из главных ролей в котором сыграл сын Сергея Бодрова Александр
. Фильм зрителям представили режиссёр Илья Хотиненко
и актеры Артём Фадеев
, Полина Агуреева
, Давид Мелконян
, Анфиса Кафтанова
и другие.
фото: Илья Хотиненко со спутницей
фото: Юлия Мишкинене
фото: Анфиса Кафтанова
фото: Давид Мелконян
фото: Полина Агуреева
«Асфальтовое солнце» в прокате с 28 июля 2022 года.
фото: Наталья Земцова
обсуждение >>