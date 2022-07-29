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Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко

29 июля
2022 год

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29 июля 2022
27 июля в столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера молодежной комедийной мелодрамы о соревнованиях скейтбордистов в позднем СССР «Асфальтовое солнце», одну из главных ролей в котором сыграл сын Сергея Бодрова Александр. Фильм зрителям представили режиссёр Илья Хотиненко и актеры Артём Фадеев, Полина Агуреева, Давид Мелконян, Анфиса Кафтанова и другие.

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Илья Хотиненко со спутницей

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Юлия Мишкинене

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Анфиса Кафтанова

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Давид Мелконян

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Полина Агуреева

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко
фото: Наталья Земцова

Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко

«Асфальтовое солнце» в прокате с 28 июля 2022 года.

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Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко фотографии
Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко фотографии
Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко фотографии
Пионеры скейта: Полина Агуреева, Наталья Земцова и Илья Хотиненко фотографии
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