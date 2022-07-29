Теперь и художник: Джонни Депп заработал 3,5 миллиона долларов на продаже своих картин

Талантливый человек талантлив во всём, особенно, если он вот уже несколько десятилетий знаменит на весь мир. Актёр и музыкант Джонни Депп
, недавно подправивший репутацию на суде с бывшей супругой
, принялся зарабатывать деньги ещё одним видом искусства. Последовав по стопам мастодонта поп-арта Энди Уорхолла
, Джонни взял фотографии своих кумиров и, добавив в них «характерные завитушки от руки», выставил коллекцию картин под названием «Друзья и герои» на продажу в британской онлайн-галерее Castle Fine Art
. Картины «разлетелись» за несколько часов, а Джонни обогатился на 3,65 миллиона долларов (минус налоги, надо полагать).
В коллекции портреты четырёх кумиров Джонни - Боба Дилана
, Элизабет Тейлор
, Кита Ричардса
и Аль Пачино
. Согласно информации канала Sky News
, цена одной репродукции составляла около 4800 долларов, а комплект их четырёх работ можно было купить с небольшой скидкой в 1100 долларов. Всего было продано 780 арт-принтов. Но ещё не вечер - принты до сих пор в продаже.
Депп уверяет, что рисовал всегда, но только недавно избавился от предубеждений и перестал творить «в стол». Видимо, судебные издержки заставили актёра пересмотреть свои взгляды на варианты заработка. Ранее Депп опробовал новый инструмент арт-рынка - NFT. И заработал на продаже виртуальных картин 800 тысяч долларов, которые направил на благотворительность.
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