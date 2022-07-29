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Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях

29 июля
2022 год

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29 июля 2022

На прошлых выходных в Москву пожаловал с визитом турецкий актёр Бурак Озчивит, хорошо знакомый поклонницам сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь». Встречу с с поклонниками устроили в ресторане Levantine, где проходила автограф-сессия актёра. Но ни Бурак, ни организаторы, кажется, не ожидали такого бешеного наплыва фанаток - довольно быстро в ресторане образовалась давка и охранникам пришлось вывести Бурака из помещения. Среди фанаток актёра оказались актриса Наталья Рудова и многостаночница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова, которая выложила в запрещённой в РФ соцсети совместное фото с Бураком, подписав: «Попросил сфоткаться».

Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях

Журналистка Алёна Жигалова в свежем выпуске своего шоу «Алена, блин! говорит» обратила внимание на то, что Бузова почему-то не отметила Бурака на фото. Оказалось, что актёр давно заблокировал Ольгу Игоревну, не выдержав напора её виртуальной страсти. «Мне сразу стало интересно, почему она его не смогла отметить? И я прочитала, что оказывается в 2016 году Ольга Бузова была бешеной фанаткой «Великолепного века» и просто молилась на этого Бурака Озчивита, писала ему в директ письма, отмечала его и достала его так, что он её заблокировал. Но об этом, конечно же, она вам не расскажет, поэтому рассказала я. Оля, не обижайся, выдала твой секрет».
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Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях фотографии
Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях фотографии
Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях фотографии
Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях фотографии
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