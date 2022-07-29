Ольга Бузова надоедала Бураку Озчивиту и он заблокировал её в соцсетях

«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию
Актриса рассказала об адаптации в Москве
На прошлых выходных в Москву пожаловал с визитом турецкий актёр Бурак Озчивит, хорошо знакомый поклонницам сериалов «Великолепный век» и «Чёрная любовь». Встречу с с поклонниками устроили в ресторане Levantine, где проходила автограф-сессия актёра. Но ни Бурак, ни организаторы, кажется, не ожидали такого бешеного наплыва фанаток - довольно быстро в ресторане образовалась давка и охранникам пришлось вывести Бурака из помещения. Среди фанаток актёра оказались актриса Наталья Рудова и многостаночница российского шоу-бизнеса Ольга Бузова, которая выложила в запрещённой в РФ соцсети совместное фото с Бураком, подписав: «Попросил сфоткаться».
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