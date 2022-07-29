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«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию

29 июля
2022 год

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29 июля 2022

Родина Нино Нинидзе - Тбилиси. Актриса родилась в столице Грузии и прожила там до 6 лет, и даже после переезда в Москву регулярно возвращалась в родной город. В интервью изданию «OK!», вспоминая о переезде, Нино призналась, что адаптация в Москве далась ей очень тяжело.

«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию

«Мне было 6 лет, то есть в школу я пошла уже в Москве, и вся дальнейшая моя учеба и осознанная жизнь проходила там. Это был довольно болезненный момент, потому что — эмигранты не дадут соврать — именно Москва принимает тяжело. Особенно если ты из какой-то южной страны, где совершенно другой менталитет. Я очень долго привыкала к тому, что прохожий человек — это не какой-то твой потенциальный друг, а просто прохожий. Мне было очень трудно — может быть, только к выпускному классу я начала всё осознавать и холоднеть. И когда я сейчас приезжаю в Тбилиси, все мои близкие говорят: эй, оттай!»

«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию

Несмотря на то, что большую часть своей сознательной жизни актриса провела в Москве, русской она себя не считает. «В экстренных ситуациях, когда пытаюсь призвать свой разум, я всегда думаю на грузинском языке. Всё-таки это мой первый язык. Правда, из-за этого у меня часто были некоторые недопонимания. В школе, например, меня все называли Ниной, потому что детям тяжело было воспринять Нино. А когда я закончила школу, уже сказала: так, стоп, ребят, меня все-таки зовут Нино. Я родилась и пустила корни в Грузии, а выучилась, получила жизненный опыт и обрела свою семью в России. Я всегда знала, что я грузинка, и очень гордилась этим — неважно, на каком языке я разговариваю и в какой стране нахожусь. У меня были разные долгие путешествия, и всегда они мне давались очень легко, потому что я уже однажды сменила дом и из-за этого ощущаю себя человеком планеты, мира. Мне кажется, что так происходит со всеми болезненными решениями: ты решаешься на этот шаг, а потом тебе уже море по колено».
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«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию фотографии
«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию фотографии
«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию фотографии
«Москва принимает тяжело»: Нино Нинидзе о переезде из Грузии в Россиию фотографии
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