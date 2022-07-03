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У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок

3 июля
2022 год

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3 июля 2022
На этой неделе 48-летний актёр Брайан Остин Грин и 37-летняя танцовщица Шарна Бёрджесс стали родителями: во вторник у них родился мальчик, которого они назвали Зейн Уокер. Об этом возлюбленные рассказали в своих социальных сетях.

У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок

«Зейн Уокер Грин родился 28.06 в 12:12», – написал актёр, сопроводив текст двумя эмодзи в виде алых сердец. «Мое сердце теперь навсегда вне моего тела», – написала Шарна, опубликовав тот же самый чёрно-белый снимок.

У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок

Зейн Уокер стал пятым ребёнком Брайана. Актёр воспитывает 19-летнего сына Кассиуса от отношений с Ванессой Марсил, а также троих сыновей от брака с Меган Фокс. Для Шарны малыш стал первенцем.
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У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок фотографии
У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок фотографии
У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок фотографии
У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок фотографии
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