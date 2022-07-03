У Брайана Остина Грина и Шарны Бёрджесс родился ребёнок

На этой неделе 48-летний актёр Брайан Остин Грин
и 37-летняя танцовщица Шарна Бёрджесс
стали родителями: во вторник у них родился мальчик, которого они назвали Зейн Уокер
. Об этом возлюбленные рассказали в своих социальных сетях.
«Зейн Уокер Грин родился 28.06 в 12:12»
, – написал актёр, сопроводив текст двумя эмодзи в виде алых сердец. «Мое сердце теперь навсегда вне моего тела»
, – написала Шарна, опубликовав тот же самый чёрно-белый снимок.
Зейн Уокер стал пятым ребёнком Брайана. Актёр воспитывает 19-летнего сына Кассиуса
от отношений с Ванессой Марсил
, а также троих сыновей от брака с Меган Фокс
. Для Шарны малыш стал первенцем.
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