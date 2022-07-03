«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки»

Несмотря на объёмный список работ, Мирославу Карпович
до сих пор благодарят за роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки»
. В недавнем интервью журналу Hello!
актриса рассказала, что её это совсем не смущает: Мирослава рада быть «народной» артисткой и дарить детям счастье по всей стране.
«Конечно, эта роль стала для меня наградой. Иногда в течение жизни у артиста так и не наступает тот самый момент, когда о нём узнают. Когда ты становишься «народным»… Хотя тут даже дело не в медийности, как сейчас модно говорить, а в том, что в каком бы уголке планеты я ни была, ко мне всегда подходят дети, подростки, взрослые, которые недавно были подростками, а теперь они показывают наш сериал своим деткам, – и каждый окатывает таким теплом! Мы приносим радость в их дома. Некоторые, не сдерживая слёз, обнимают, они все мои солнышки! Мои вдохновители – большие и маленькие! Они навсегда для меня останутся детьми, многие делятся своими успехами»
, – рассказала Карпович.
Однажды на Мирославу набросились студентки актёрского факультета, чтобы поблагодарить её за работу: «В фойе театра на меня напала группа экстравагантно одетых девушек в цветных колготках, они крепко схватили меня за руку и выпалили: «Мирослава Олеговна! Спасибо! Благодаря вам мы те, кто мы есть! Вы с детства наша муза!» Это были студентки актёрского факультета! Я расплакалась от неожиданности, неловкости. Поняла, что 8 лет, проведённых на заводе, не прошли даром. Поэтому я официально счастлива! Благодарю тебя, профессия, и все многоуважаемые, страстные зрители в России и за её пределами! Всем и каждому по отдельности мирАвое спасибо!»
, – сказала актриса.
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