Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки»

3 июля
2022 год

Лайфстайл >>
3 июля 2022
Несмотря на объёмный список работ, Мирославу Карпович до сих пор благодарят за роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки». В недавнем интервью журналу Hello! актриса рассказала, что её это совсем не смущает: Мирослава рада быть «народной» артисткой и дарить детям счастье по всей стране.

«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки»

«Конечно, эта роль стала для меня наградой. Иногда в течение жизни у артиста так и не наступает тот самый момент, когда о нём узнают. Когда ты становишься «народным»… Хотя тут даже дело не в медийности, как сейчас модно говорить, а в том, что в каком бы уголке планеты я ни была, ко мне всегда подходят дети, подростки, взрослые, которые недавно были подростками, а теперь они показывают наш сериал своим деткам, – и каждый окатывает таким теплом! Мы приносим радость в их дома. Некоторые, не сдерживая слёз, обнимают, они все мои солнышки! Мои вдохновители – большие и маленькие! Они навсегда для меня останутся детьми, многие делятся своими успехами», – рассказала Карпович.

«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки»

Однажды на Мирославу набросились студентки актёрского факультета, чтобы поблагодарить её за работу: «В фойе театра на меня напала группа экстравагантно одетых девушек в цветных колготках, они крепко схватили меня за руку и выпалили: «Мирослава Олеговна! Спасибо! Благодаря вам мы те, кто мы есть! Вы с детства наша муза!» Это были студентки актёрского факультета! Я расплакалась от неожиданности, неловкости. Поняла, что 8 лет, проведённых на заводе, не прошли даром. Поэтому я официально счастлива! Благодарю тебя, профессия, и все многоуважаемые, страстные зрители в России и за её пределами! Всем и каждому по отдельности мирАвое спасибо!», – сказала актриса.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Благотворительность — это Мирослава»: Павел Прилучный восхитился деятельностью Мирославы Карпович
Мирослава Карпович рассказала, когда собирается выйти замуж и родить детей
«Ем хорошо»: Мирослава Карпович успокоила поклонников
Мирослава Карпович рассказала, что никогда не хотела отношений с мужчиной-актёром
Мирослава Карпович впервые опубликовала фото с Павлом Прилучным
Мирослава Карпович прокомментировала волну ненависти из-за слухов о её романе с Прилучным
персоны
Мирослава Карпович
фильмы
Папины дочки

фотографии >>
«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки» фотографии
«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки» фотографии
«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки» фотографии
«Мы приносим радость»: Мирослава Карпович о сериале «Папины дочки» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Леонид Шварцман
2 июля ушёл из жизни художник-мультипликатор Леонид Шварцман.
Лариса Леонова
30 июня ушла из жизни актриса Лариса Леонова.

День рождения >>

Анна Андрусенко
Геннадий Корольков
Анна Михайловская
Евгения Нохрина
Денис Рожков
Алексей Серебряков
Наталья Тенякова
Анастасия Тюнина
Дмитрий Ячевский
Гедеон Буркхард
Том Круз
Фолько Лулли
Ян Махульский
Эдди Митчелл
Хантер Тайло
Сандра Чеккарелли
все родившиеся 3 июля >>

Афиша кино >>

Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Булки
комедия
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен