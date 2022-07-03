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Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов

3 июля
2022 год

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3 июля 2022
1 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION состоялась премьера финальных эпизодов нового сериала AMORE MORE, исследующего феномен полиаморных отношений. После показа гости приняли участие в публичном обсуждении финала проекта, а также высказались на тему открытых отношений. Среди гостей вечера были Светлана Камынина, Андрей Бурковский, Никита Тарасов, Софья Каштанова, Яна Гладких, Алёна Чехова, Мария Шумакова и многие другие.

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Светлана Камынина

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Софья Каштанова

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Андрей Бурковский с супругой

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Никита Тарасов

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Чехова Алёна

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Яна Гладких

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Шумакова Мария

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Рената Пиотровски

Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов
фото: Ксения Суркова
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Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов фотографии
Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов фотографии
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