Открыто: Светлана Камынина, Андрей Бурковский и Никита Тарасов

1 июля в летнем кинотеатре Summer Cinema by KION
состоялась премьера финальных эпизодов нового сериала AMORE MORE
, исследующего феномен полиаморных отношений. После показа гости приняли участие в публичном обсуждении финала проекта, а также высказались на тему открытых отношений. Среди гостей вечера были Светлана Камынина
, Андрей Бурковский
, Никита Тарасов
, Софья Каштанова
, Яна Гладких
, Алёна Чехова
, Мария Шумакова
и многие другие.
фото: Светлана Камынина
фото: Софья Каштанова
фото: Андрей Бурковский с супругой
фото: Никита Тарасов
фото: Чехова Алёна
фото: Яна Гладких
фото: Шумакова Мария
фото: Рената Пиотровски фото: Ксения Суркова
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