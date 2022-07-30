Стас Барецкий заявил, что Сергей Шнуров переехал в Швейцарию

На днях Сергея Шнурова и его жену Ольгу Абрамову заметили в фойе одного из швейцарских отелей. Фотографию супругов сделала одна из постоялиц этого отеля, узнавшая российского музыканта.
Фото сразу же разлетелось по Интернету, и журналисты начали искать ответ у знакомых артиста. Быстрее всех ответ обнаружило издание «Комсомольская правда», обратившееся за комментарием к бывшему участнику группировки «Ленинград» Стасу Барецкому. Барецкий охотно подтвердил слухи об эмиграции Шнурова: «Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право».
фото: Стас Барецкий
Пикантность этой новости заключается в том, что Шнуров последовательно насмехался над беглыми артистами. Вместе со своей протеже, певицей Зоей Шнуров записал песню, в которой высмеивал чувствительную реакцию коллег по цеху и выражал сомнение в том, что Ксения Собчак уехала в отпуск, а не навсегда. А в интервью агентству ТАСС, рассуждая об уехавших артистах, Шнур уверенно заявил, что сам никуда уезжать не собирается, и не намерен «предавать своего зрителя».
фото: Ольга Абрамова и Сергей Шнуров
Впрочем, информация о переезде в Швейцарию может быть и недостоверной. Пресс-секретарь группировки «Ленинград» Дмитрий Гугучкин опроверг этот слух, заявив, что сейчас участники коллектива находятся в отпуске. «Я не знаю, откуда берется эта информация. Группа в отпуске. Кто и где находится - это его личное дело».
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