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Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе

30 июля
2022 год

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30 июля 2022
29 июля в Ярославле прошла торжественная церемония открытия четвертого международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. По красной дорожке в этот день прошлись гости и участники фестиваля – Никита Тарасов, Анна Снаткина, Сабина Ахмедова, Нино Нинидзе, Светлана Степанковская и другие, а также члены жюри – Наталия Мещанинова, Юлия Хлынина, Роман Кантон, Сергей Мокрицкий и Елена Лапина. Ведущей церемонии стала российская актриса Екатерина Волкова.

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Екатерина Волкова

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Анна Снаткина

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Сабина Ахмедова

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Нино Нинидзе

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Сергей Мокрицкий, Наталия Мещанинова, Елена Лапина, Юлия Хлынина и Роман Кантон

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Юлия Хлынина

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Никита Тарасов

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Мария Кравченко

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Екатерина Носик

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Светлана Степанковская

Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе
фото: Павел Баршак
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