Realist Web Fest: Екатерина Волкова, Никита Тарасов и Нино Нинидзе

29 июля в Ярославле прошла торжественная церемония открытия четвертого международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. По красной дорожке в этот день прошлись гости и участники фестиваля – Никита Тарасов
, Анна Снаткина
, Сабина Ахмедова
, Нино Нинидзе
, Светлана Степанковская
и другие, а также члены жюри – Наталия Мещанинова
, Юлия Хлынина
, Роман Кантон
, Сергей Мокрицкий
и Елена Лапина
. Ведущей церемонии стала российская актриса Екатерина Волкова
.
фото: Екатерина Волкова
фото: Анна Снаткина
фото: Сабина Ахмедова
фото: Нино Нинидзе
фото: Сергей Мокрицкий, Наталия Мещанинова, Елена Лапина, Юлия Хлынина и Роман Кантон
фото: Юлия Хлынина
фото: Никита Тарасов
фото: Мария Кравченко
фото: Екатерина Носик
фото: Светлана Степанковская фото: Павел Баршак
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