16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица

«Я всегда ценила талантливых людей, поэтому попросила Сури записать песню. У неё талант высочайшего уровня. Я думаю, что мы все этого хотим, – заниматься своим любимым делом», – сказала Кэти. Она не только написала сценарий и сама сняла фильм, но и сыграла в нём главную роль.
Песня Сури прозвучит в самом начале ромкома. Кэти отметила, что это не первый раз, когда она работает с дочерью: Сури также исполнила песню для фильма «Редкие предметы», который Холмс сняла прошлой осенью.
фото: Кэти Холмс
Том Круз и Кэти Холмс были женаты с 2006 по 2012 год. После развода родителей Сури осталась жить с мамой в Нью-Йорке.
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