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16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица

31 июля
2022 год

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31 июля 2022
Дочь Тома Круза и Кэти Холмс, 16-летняя Сури Круз, исполнила кавер на известную американскую песню «Blue moon». Она записала его для романтической комедии «Одиноки вместе», которую сняла её мама Кэти.

16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица
фото: Сури Круз

«Я всегда ценила талантливых людей, поэтому попросила Сури записать песню. У неё талант высочайшего уровня. Я думаю, что мы все этого хотим, – заниматься своим любимым делом», – сказала Кэти. Она не только написала сценарий и сама сняла фильм, но и сыграла в нём главную роль.

Песня Сури прозвучит в самом начале ромкома. Кэти отметила, что это не первый раз, когда она работает с дочерью: Сури также исполнила песню для фильма «Редкие предметы», который Холмс сняла прошлой осенью.

16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица
фото: Кэти Холмс

Том Круз и Кэти Холмс были женаты с 2006 по 2012 год. После развода родителей Сури осталась жить с мамой в Нью-Йорке.
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16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица фотографии
16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица фотографии
16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица фотографии
16-летняя дочь Тома Круза и Кэти Холмс дебютировала как певица фотографии
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