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«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества

4 июля
2022 год

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4 июля 2022
Евгений Цыганов стал героем нового выпуска шоу «Осторожно, Собчак!», который записывался в два захода - до и после начала спецоперации. Обсуждая с Ксенией Анатольевной возможные варианты развития будущего, Цыганов предложил оптимистический прогноз своего отца.

«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества

«У нас два варианта. Либо мы опускаем руки и понимаем, что мы живём в безнадежно конченном мире, в котором всегда будут войны и ненависть. И что это придётся переживать нашим детям, нашим внукам и так далее. Что просто этот шарик так безнадежно устроен. Либо есть те добродетели, которые нам оставили наши предки: вера, надежда, любовь, за которые мы продолжаем цепляться. Мой отец какое-то время назад, будучи в своём понимании мира, сказал: «Я знаю - сейчас приходит новая эра. Всё меняется. Эта эра с войнами, завистью остаётся в прошлом. Сейчас происходит переход. Этот переход выдержат не все. Только те, кто готов перейти в новую реальность и жить по новым законам, настроен на созидание, а не на разрушение». Это можно принять скептически. А можно за это зацепиться и сказать: «А было бы неплохо. Ну а если так?» А если это действительно какой-то жуткий переход, на который, дай Бог, наши дети посмотрят и скажут: «Родители, а это что было? Мы так точно не хотим».

«Мы сейчас с тобой можем накидать чудовищную картину мира и будущего. И нам будет легко сделать это. Действительно, уезжают замечательные люди. Действительно, мы не можем говорить то, что мы думаем. В результате нашего с тобой разговора наши дети могут остаться без кормильцев. Чудовищную картинку нам накидать просто. Но мне почему-то кажется - я придерживаюсь мнения своего отца - что мы на пороге светлой прекрасной эры. В которой весь этот разговор про зависть, подлость и пошлость будет куда-то уходить назад. А мы будем жить в светлом, свободном, умном красивом обществе».

«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества

Актёр расценивает происходящее как стихийное бедствие, с которым уже невозможно бороться и которое остаётся только пережить. «Как надо быть во время стихийного бедствия? У тебя прилив, смело тебя огромной волной. Потом отлив произошёл. Ты собрал все эти останки, похоронил погибших, починил выживших, строишь дома и двигаешься дальше. Ты можешь быть собранным, чтобы сделать то, что от тебя зависит. Но остановить триста метров воды - так не бывает. Даже если вы соберётесь стотысячной толпой».
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«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества фотографии
«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества фотографии
«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества фотографии
«Мы на пороге светлой прекрасной эры»: Евгений Цыганов о будущем человечества фотографии
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