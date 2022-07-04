«Я знаю, как не надо, антипример у меня есть»: Кристина Асмус о материнстве и отношениях с родителями

В интервью онлайн-шоу «ОК на связи» Кристина Асмус
призналась, что воспитывает свою 8-летнюю дочь Настю, стараясь восполнить всё то, чего ей самой не хватало в общении с собственными родителями.
«Мне кажется, что я вообще нестрогая мама. Я стараюсь соблюдать баланс, чтобы совсем не разбаловать ребенка, для этого у нас есть папа. Я хочу быть для ребенка другом. Моя политика — это всё время с ребенком разговаривать и не говорить ей «Нельзя! В мою гримерную не заходить!». Если какая-то катастрофа случилась, то мы всё время разговариваем, для меня это важно»
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«Я, наверное, иду от обратного — от того, чего у меня не было с моей мамой: дружбы, близких отношений, контакта. Я не приходила к маме за советом, у нас не были выстроены доверительные отношения, к сожалению. Стараюсь восполнить всё то, чего у меня не было в детстве. Я знаю, как не надо, антипример у меня есть, поэтому я хотела бы по-другому со своим ребенком. Очень надеюсь, что мы с ней будем близко дружить»
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Ранее актриса уже рассказывала
об отсутствии тёплных и доверительных отношений с родителями. «Мы не близки с моими родителями, к сожалению...Я очень зачерствела за 25 лет, прежде чем мы стали потихонечку общаться, уже когда у меня своя семья появилась. Мне уже трудно, честно говоря, перестроиться. Конечно, во мне проблема. Я уже не могу. Мне уже сложно. Хотя и желания никакого встречного я не вижу»
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