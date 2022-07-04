Кристина Асмус рассказала, что её и Артёма Ткаченко вырезали из фильма «Своя война»

2 июня в российский прокат вышла дебютная режиссёрская работа Алексея Чадова «Своя война»
. Главную женскую роль в фильме сыграла Кристина Асмус
. Только вот её полностью вырезали, оставив её героине буквально пару фраз в самом начале фильма. Об этом актриса рассказала в эфире шоу «ОК на связи»
.
«Меня вырезали из фильма «Своя война», но приятно то, что вырезали не одну, а в компании с Артёмом Ткаченко и Виктором Сухоруковым. Я сыграла главную женскую роль. У меня было 15 съёмочных дней, ради фильма я раздвинула графики, отказалась от других съёмок, полетела на съёмки в Геленджик на месяц позже, снималась по 20 часов ежедневно на протяжении месяца. Но продюсеры решили вырезать всю гражданскую линию, и у меня осталась одна сцена в начале фильма с двумя фразами: «Отдай сына. Пока». Это вся роль в фильме «Своя война». У меня было очень много сцен с Сухоруковым, у меня целая огромная история с героем Артёма Ткаченко - но его зрители в кино вообще не увидят. Но Лёша обещает, что будет режиссёрская версия и там мы посмотрим все наши сцены. Для Лёши это тоже драма - это его режиссёрский дебют, и мы там столько крутого наснимали, и понятно, что жалко. Но продюсеров можно понять - они точно больше в прокате понимают, чем мы»
.
обсуждение >>