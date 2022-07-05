«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра»

В своём письме Серебренников объявил о «конце Свободы в России» и призвал коллег не отчаиваться и не рыдать, а как следует повеселиться напоследок. Потому что за 10 лет существования «Гоголь-центра» в нём сформировался уникальный творческий коллектив и были поставлены спектакли, которые уже вошли в историю российского театра.
«10 лет - столько просуществовал «Гоголь-центр» по адресу Казакова, 8. Это достаточный срок жизни любой театральной идеи. Потом она либо умирает, либо перерождается. Идея театра как территории свободы, как школы гуманизма, как пространства современного искусства больше невозможна в России».
фото: Спектакль "Сон в летнюю ночь"
«10 лет, пока строился театр, пока шёл наш репертуар, оказались очень сложными - для русского Театра, для России, для нас, для меня. День за днём, шаг за шагом у нас забирали Свободу. Свобода - это тот воздух, без которого любое искусство, и театр в частности, невозможны. Свобода - воздух театра. Если её мало, то наступает астма, удушье. Асфиксия. Без Свободы, как без дыхания, жить нельзя. Поэтому считаю единственно возможным в нынешнем отсутствии кислорода перестать обманывать себя и наших зрителей иллюзиями: да, к сожалению, Свобода кончилась. Совсем. Поэтому и «Гоголь-центр» закрыли».
«10 лет мы провели практически независимо. Мы не занимались лизоблюдством, холуйством, демонстрацией лояльности, мы не сделались частью пропаганды. Нашим главным законом была - честность и правда…Этот театр случился, потому что тогдашний министр культуры Москвы Капков действительно хотел поменять лицо московского театра. Я придумал «Гоголь-центр» таким, каким он и получился - ярким, дерзким, честным. И вот что я ещё хочу сказать. Правда в том, что вы все тут, потому что вы - талантливые. Только поэтому. И не почему больше».
фото: Спектакль "Барокко"
«Театр - это люди, а не здание. Он в нас. Он не закончился, не закрылся, он просто сменит адрес. Театр можно лишить помещения, но нельзя уничтожить, как бы они не пытались. Мы увидим ещё много хорошего и интересного. И небо в алмазах, и победу справедливости, и прекрасную Россию будущего».
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