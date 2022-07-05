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«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра»

5 июля
2022 год

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5 июля 2022
Создатель и первый художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников опубликовал в своём телеграм-канале прощальное послание к труппе и работникам театра, которое было написано 30 июля 2022 года. В этот день на сцене театра с аншлагом и длительными овациями состоялся последний показ поэтической постановки Алексея Аграновича «Я не участвую в войне», посвящённой 100-летию со дня рождения поэта Юрия Левитанского. На посту худрука театра Аграновича сменит сын Юрия Яковлева Антон Яковлев, а самому зданию на улице Казакова, 8 скорее всего вернут его прежнее (и юридически настоящее) название. Что касается труппы, то с появлением новостей о масштабных кадровых перестановках в московских театрах сразу же пошли слухи о том, что с приходом Яковлева большая часть артистов, скорее всего, покинет театр.

«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра»
фото: Спектакль "Кому на Руси жить хорошо"

В своём письме Серебренников объявил о «конце Свободы в России» и призвал коллег не отчаиваться и не рыдать, а как следует повеселиться напоследок. Потому что за 10 лет существования «Гоголь-центра» в нём сформировался уникальный творческий коллектив и были поставлены спектакли, которые уже вошли в историю российского театра.

«10 лет - столько просуществовал «Гоголь-центр» по адресу Казакова, 8. Это достаточный срок жизни любой театральной идеи. Потом она либо умирает, либо перерождается. Идея театра как территории свободы, как школы гуманизма, как пространства современного искусства больше невозможна в России».

«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра»
фото: Спектакль "Сон в летнюю ночь"

«10 лет, пока строился театр, пока шёл наш репертуар, оказались очень сложными - для русского Театра, для России, для нас, для меня. День за днём, шаг за шагом у нас забирали Свободу. Свобода - это тот воздух, без которого любое искусство, и театр в частности, невозможны. Свобода - воздух театра. Если её мало, то наступает астма, удушье. Асфиксия. Без Свободы, как без дыхания, жить нельзя. Поэтому считаю единственно возможным в нынешнем отсутствии кислорода перестать обманывать себя и наших зрителей иллюзиями: да, к сожалению, Свобода кончилась. Совсем. Поэтому и «Гоголь-центр» закрыли».

«10 лет мы провели практически независимо. Мы не занимались лизоблюдством, холуйством, демонстрацией лояльности, мы не сделались частью пропаганды. Нашим главным законом была - честность и правда…Этот театр случился, потому что тогдашний министр культуры Москвы Капков действительно хотел поменять лицо московского театра. Я придумал «Гоголь-центр» таким, каким он и получился - ярким, дерзким, честным. И вот что я ещё хочу сказать. Правда в том, что вы все тут, потому что вы - талантливые. Только поэтому. И не почему больше».

«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра»
фото: Спектакль "Барокко"

«Театр - это люди, а не здание. Он в нас. Он не закончился, не закрылся, он просто сменит адрес. Театр можно лишить помещения, но нельзя уничтожить, как бы они не пытались. Мы увидим ещё много хорошего и интересного. И небо в алмазах, и победу справедливости, и прекрасную Россию будущего».
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«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра» фотографии
«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра» фотографии
«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра» фотографии
«Свобода кончилась. Совсем»: Кирилл Серебренников опубликовал прощальное письмо труппе «Гоголь-центра» фотографии
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