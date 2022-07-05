Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями

Несмотря на популярность, неизменный Локи наших сердцец Том Хиддлстон
умудряется не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни, не делая при этом секрета из своих симпатий. Тихонько прожив три года с актрисой Зави Эштон
актёр сделал ей предложение - слухи об этом распространились в марте этой года, когда внимательные журналисты разглядели на руке Зави обручальной кольцо
. А две недели назад Хиддлстон утвердительно ответил на вопрос о скорой женитьбе в интервью «Los Angeles Times».
На днях стало известно, что причиной смены социального статуса стала беременность Зави. Актриса появилась на премьере исторической драмы «Список мистера Малкольма»
во всём блеске и красоте третьего триместра.
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