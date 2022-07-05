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Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями

5 июля
2022 год

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5 июля 2022
Несмотря на популярность, неизменный Локи наших сердцец Том Хиддлстон умудряется не привлекать лишнего внимания к своей личной жизни, не делая при этом секрета из своих симпатий. Тихонько прожив три года с актрисой Зави Эштон актёр сделал ей предложение - слухи об этом распространились в марте этой года, когда внимательные журналисты разглядели на руке Зави обручальной кольцо. А две недели назад Хиддлстон утвердительно ответил на вопрос о скорой женитьбе в интервью «Los Angeles Times».

Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями

На днях стало известно, что причиной смены социального статуса стала беременность Зави. Актриса появилась на премьере исторической драмы «Список мистера Малкольма» во всём блеске и красоте третьего триместра.

Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями
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Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями фотографии
Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями фотографии
Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями фотографии
Том Хиддлстон и Зави Эштон впервые станут родителями фотографии
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