«Нас насилуют через телевизор»: Оксана Карас о причине утраты этических ориентиров

Режиссёр фильмов «Хороший мальчик»
и «Доктор Лиза» Оксана Карас
рассказала в интервью
журналистке Екатерине Гордеевой
об отказе дочери ходить в школу из-за политических разногласий с одноклассниками. 12-летняя дочь Оксаны с самого начала СВО заняла строго пацифистскую позицию, но встретив непонимание со стороны одноклассников, решила, что ей будет очень тяжело продолжать учиться в их компании.
«Она сделала сама себе футболку, написала [запрещённый в РФ пацифистский лозунг из двух слов], пошла в школу. Учителя ничего не сказали. Но с одноклассниками она поругалась. Она пыталась достучаться до них, объяснить им, что это в**** и там погибают люди, и нельзя этому радоваться, это плохо, это трагедия. Но не получилось переубедить. Она пришла домой, расплакалась, позвонила мне и сказала, что она больше в школу ходить не будет. Я сказала: «Хорошо, не ходи». Мы перешли на домашнее обучение. Я думаю, что ей было очень непросто - она очень социальный человек. Дальше, наверное, какую-нибудь другую школу поищем. Я не осуждаю и не говорю, что это плохие ребята. Понятно, что дети озвучивают позицию, которую слышат от взрослых»
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Первопричиной этого конфликта, который разделил семьи
и друзей, Карас считает бесперебойную работу пропаганды. «Тенденция чудовищная. Происходит расчеловечивание - детей, подростков, взрослых. Как работает эта машина пропаганды, сколько вбухивается туда средств, какие там работают циничные люди. Если бы люди выключали эти телевизоры, не смотрели, выбрасывали, просто слушали себя, просто бы вспоминали, чему их учили родители. Просто прислушаться к себе: что такое хорошо и что такое плохо? Смерть - плохо. Жизнь - хорошо… Даже если ты вообще очень ограниченный человек и никогда не читал никаких книг, всё равно твоя базовая нравственность подскажет тебе, что такое хорошо, а что такое плохо. При условии, что над тобой не совершается каждый день акт насилия через телевизор. Нас просто насилуют через этот телевизор. Я не смотрю это, но достаточного один раз включить - и плохо становится. Именно по самой подаче [этого материала]. Это же тоже режиссура. Откуда люди столько в себе энергии берут? Ну невозможно же так долго работать на таком градусе ненависти, это же надо откуда-то брать. Откуда? Они же не актёры, они же не владеют этими техниками. Это люди, которые приходят в эти ток-шоу высказывать свои мнения»
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