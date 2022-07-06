Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями

Бизнес по-русски: Кристина Асмус, Наташа Королёва и Дарья Мельникова
Премьера комедии «Булки»
В семье 59-летнего Квентина Тарантино и его 38-летней жены Даниэллы Пик пополнение - 2 июля у пары родилась дочь, о чём сообщило издание «People». Квентин и Даниэлла начали встречаться в 2009 году, познакомившись во время промо-тура фильма «Бесславные ублюдки». Поженились они только через 9 лет, а в 2020 году у них родился первенец Лео. Выбор имени, как это ни странно, не связан с Леонардо ДиКаприо, хотя Квентин опасался таких коннотаций.
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