Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Балканский рубеж»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями

6 июля
2022 год

Лайфстайл >>
6 июля 2022

В семье 59-летнего Квентина Тарантино и его 38-летней жены Даниэллы Пик пополнение - 2 июля у пары родилась дочь, о чём сообщило издание «People». Квентин и Даниэлла начали встречаться в 2009 году, познакомившись во время промо-тура фильма «Бесславные ублюдки». Поженились они только через 9 лет, а в 2020 году у них родился первенец Лео. Выбор имени, как это ни странно, не связан с Леонардо ДиКаприо, хотя Квентин опасался таких коннотаций.

Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями

«Мы почти отказались от этого имени, потому что люди подумали бы, что я назвал его в честь ДиКаприо», - сказал Квентин в интервью Джимми Киммелу. «Ну, в этом нет ничего плохого, но… Мы назвали его в честь деда моей жены, а ещё и потому, что он для нас наш маленький львёнок».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Леонардо ДиКаприоДжимми КиммелКвентин Тарантино
фильмы
Бесславные ублюдки

фотографии >>
Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями фотографии
Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями фотографии
Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями фотографии
Квентин Тарантино и Даниелла Пик второй раз стали родителями фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Балканский рубеж»

Скорбим

Леонид Сергеев
5 июля ушёл из жизни автор-исполнитель Леонид Сергеев.
Алла Богуславская
5 июля ушла из жизни артистка балета Алла Богуславская.
Ирина Брагина
4 июля ушла из жизни актриса Ирина Брагина.
Юлий Файт
4 июля ушёл из жизни кинорежиссёр Юлий Файт.
Сергей Сосновский
3 июля ушёл из жизни актёр Сергей Сосновский.

День рождения >>

Юльен Балмусов
Иван Жагоров
Евгения Лоза
Дмитрий Лысенков
Денис Мартынов
Иван Мулин
Кристина Пакарина
Анастасия Сапожникова
Иван Шибанов
Натали Бай
Нед Битти
Рудольф Дейл мл.
Джанет Ли
Мэтт О'Лири
Джеффри Раш
Сильвестр Сталлоне
все родившиеся 6 июля >>

Афиша кино >>

Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен
комедия
Италия, 2016
Булки
комедия
Россия, 2022
Джейн глазами Шарлотты
биография
Франция, 2021
Побег из космоса
детский фильм, комедия, научная фантастика, семейное кино
Китай, 2022
Супер Майки
комедия
Нидерланды, 2020
Венецияфрения
триллер, фильм ужасов
Испания, 2021
Влюбленные в небеса
драма, мелодрама, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2022
Молох
фильм ужасов
Нидерланды, 2022
Обряд
мистика, фильм ужасов
США, 2022
Первая любовь
мелодрама
США, 2022
Ускользающая красота
драма, мелодрама
Италия, Франция, Великобритания, 1995
Неоновый демон
драма, триллер, фильм ужасов
Дания, США, Франция, 2016
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен