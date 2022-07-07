По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале

На днях в испанском городе Торревьеха завершился международный кинофестиваль SOL, в котором приняли участие картины из Испании, Дании, Укpaины, Казахстана, России и других стран. В этом году жюри приняло решение отдать приз за лучшую женскую роль сразу двум актрисам: Эулалии Рамон за роль в фильме «Король всего мира» и Анне Пересильд, дочери Юлии Пересильд, за роль в фильме «Тибра».
фото: Кадр из фильма «Тибра»
В дебютном фильме Анны Гороян Пересильд сыграла 13-летнюю девочку по прозвищу Мука, которая становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого. Также в фильме снялись Виктория Исакова, Артём Быстров, Влад Коноплёв и другие актёры. Для 13-летней Анны это не первая роль в полнометражном фильме. В этом году в прокат вышла картина «Первый снег» (тоже ставшая дебютной для режиссёра Наталии Кончаловской), где Анна сыграла 10-летнюю Алису.
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