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По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале

7 июля
2022 год

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7 июля 2022
На днях в испанском городе Торревьеха завершился международный кинофестиваль SOL, в котором приняли участие картины из Испании, Дании, Укpaины, Казахстана, России и других стран. В этом году жюри приняло решение отдать приз за лучшую женскую роль сразу двум актрисам: Эулалии Рамон за роль в фильме «Король всего мира» и Анне Пересильд, дочери Юлии Пересильд, за роль в фильме «Тибра».

По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале
фото: Кадр из фильма «Тибра»

В дебютном фильме Анны Гороян Пересильд сыграла 13-летнюю девочку по прозвищу Мука, которая становится единственным свидетелем загадочного исчезновения сверстницы и влюбляется в главного подозреваемого. Также в фильме снялись Виктория Исакова, Артём Быстров, Влад Коноплёв и другие актёры. Для 13-летней Анны это не первая роль в полнометражном фильме. В этом году в прокат вышла картина «Первый снег» (тоже ставшая дебютной для режиссёра Наталии Кончаловской), где Анна сыграла 10-летнюю Алису.

По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале
фото: Кадр из фильма «Первый снег»
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фильмы
Первый снегТибра

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По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале фотографии
По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале фотографии
По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале фотографии
По стопам: Дочь Юлии Пересильд получила награду на международном кинофестивале фотографии
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