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«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России

7 июля
2022 год

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7 июля 2022

После начала СВО Татьяна Лазарева вместе с детьми перебралась в Испанию, куда раньше приезжала отдохнуть на лето. Наблюдая со стороны за культурной ситуацией в России, телеведущая отмечает, что сейчас настал кульминационный момент. По её мнению, нравственное падение большей части населения свидетельствует о том, что государственный организм борется со «шлаками» и «токсинами», и скоро наступит этап окончательного очищения.

«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России

«Всё, с чем нам сегодня трудно сталкиваться – например, с огромным количеством грязи и фекалий внутри людей, которые они из себя безудержно изрыгают на окружающих, или чудовищную бездну нравственного и культурного падения достаточно большой части населения России – я рассматриваю как конечную историю. Мы сейчас безусловно где-то в верхней точке, это близко к кульминации, хотя совсем не хочется себе таковую представлять. Чем-то мне это напоминает сцену из любимого мультика «Унесённые Призраками» Миядзаки – мытье в купальнях бога Каонаси, когда из него лезла грязь, пока вся не вылезла и он не очистился, запачкав при этом всё вокруг. Не побоюсь сказать, что для меня, в случае с нашей страной, если можно провести аналогию между организмом человека и обществом – это какой-то почти хороший знак. Как чистится наш организм, когда его переполняют токсины и накопленные шлаки, так и наша страна сейчас изрыгает из себя десятилетиями накопленную хтонь, и на это нужно время».

«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России

Лазарева рассказала, что к ней постепенно начали возвращаться силы, и она направляет их туда, где они необходимы: «Шок прошёл, но привыкания к в***е и всей ситуации вокруг у меня нет, и не предвидится. Зато оттаивают от леденящего ступора мысли и высвобождаются силы. Этому я очень рада и направляю их туда, куда сейчас мне нужно и хочется — на помощи укpaинцaм отсюда, где я сейчас базируюсь, и на мысли о Россиюшке нашей многострадальной, и о том, как бы её из этого морока вытащить. Хотела написать «поскорее» – но нет, никаких сверхусилий, никакой спешки и перепрыгиваний, пусть всё идет, как идёт, как бы это ни было ужасно — опыт ускорения у нас уже есть, и он не очень хороший. Новые деревья вырастут только там, где старое превратилось в плодородную почву, предварительно став перегноем», – написала в социальных сетях Татьяна.
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«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России фотографии
«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России фотографии
«Наша страна изрыгает накопленную хтонь»: Татьяна Лазарева о настоящем и будущем России фотографии
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