«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь

Брэд Питт рассказал
, что страдает от редкой неизлечимой болезни, которую диагностировал у себя сам. Актёр уверен, что у него прозопагнозия – расстройство, при котором теряется возможность распознавать лица окружающих людей, но сохраняется способность узнавать предметы. Брэд давно заметил у себя симптомы заболевания, хотя официально оно подтверждено не было.
«Мне никто не верит! Я хочу встретиться с другим [человеком с прозопагнозией]»
, – сказал актёр. Брэд признаётся, что многие считают его высокомерным, хотя он просто не распознаёт лица людей: «Так много людей ненавидит меня, потому что думают, что я их не уважаю»
, – пожаловался он. Ранее об этом заболевании актёр рассказал в 2013 году в интервью журналу Esquire.
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