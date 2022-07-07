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«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь

7 июля
2022 год

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7 июля 2022
Брэд Питт рассказал, что страдает от редкой неизлечимой болезни, которую диагностировал у себя сам. Актёр уверен, что у него прозопагнозия – расстройство, при котором теряется возможность распознавать лица окружающих людей, но сохраняется способность узнавать предметы. Брэд давно заметил у себя симптомы заболевания, хотя официально оно подтверждено не было.

«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь

«Мне никто не верит! Я хочу встретиться с другим [человеком с прозопагнозией]», – сказал актёр. Брэд признаётся, что многие считают его высокомерным, хотя он просто не распознаёт лица людей: «Так много людей ненавидит меня, потому что думают, что я их не уважаю», – пожаловался он. Ранее об этом заболевании актёр рассказал в 2013 году в интервью журналу Esquire.
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№ 1
Игорь Федотов8   7.07.2022 - 23:30
Очень жаль., у всех что-то вылазят и такие болячки которых у нас практически не встретишь. Думаю, после открытия Америки и слияния разных культур и наций с поколения в поколения наделало много новых болезней... читать далее>>
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«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь фотографии
«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь фотографии
«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь фотографии
«Мне никто не верит»: Брэд Питт диагностировал у себя неизлечимую болезнь фотографии
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