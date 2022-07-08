Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид

Бесспорным хэдлайнером Недели Высокой Моды в Париже стал долгожданный показ новой кутюрной коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga. Вполне ожидаемо на подиум вышла Рената Литвинова - давняя подруга Демны и преданная поклонница, неустанно воспевающая его творчество. Рената оказалась в звёздном составе - в качестве моделей по подиуму также прошлись Ким Кардашьян, Белла Хадид, Николь Кидман, Дуа Липа и Наоми Кемпбелл.
После показа модельер собрал друзей на торжественном ужине в Hotel de la Marine, где началось стихийное производство селфи в разных конфигурациях: Николь Кидман с мужем и Ренатой Литвиновой, Белла Хадид с Земфирой...Или Земфира с Беллой Хадид.
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