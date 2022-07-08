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Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид

8 июля
2022 год

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8 июля 2022

Бесспорным хэдлайнером Недели Высокой Моды в Париже стал долгожданный показ новой кутюрной коллекции Демны Гвасалии для Balenciaga. Вполне ожидаемо на подиум вышла Рената Литвинова - давняя подруга Демны и преданная поклонница, неустанно воспевающая его творчество. Рената оказалась в звёздном составе - в качестве моделей по подиуму также прошлись Ким Кардашьян, Белла Хадид, Николь Кидман, Дуа Липа и Наоми Кемпбелл.

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Рената Литвинова

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Ким Кардашьян

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Николь Кидман

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Наоми Кемпбелл

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Белла Хадид

Среди гостей показа были дочь Литвиновой Ульяна Добровская, Эмили Ратаковски, Мишель Йео, певица Ройшн Мёрфи и Алекса Деми.

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Мишель Йео

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Ройшн Мёрфи

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Алекса Деми

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Ульяна Добровская

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Эмили Ратаковски

После показа модельер собрал друзей на торжественном ужине в Hotel de la Marine, где началось стихийное производство селфи в разных конфигурациях: Николь Кидман с мужем и Ренатой Литвиновой, Белла Хадид с Земфирой...Или Земфира с Беллой Хадид.

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Николь Кидман и Рената Литвинова

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Николь Кидман и Кит Урбан

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Белла Хадид и Земфира

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Эмили Ратаковски

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Ким Кардашьян

Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид
фото: Рената Литвинова

фото: legion-media; germanlarkin
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   8.07.2022 - 23:21
Белла Хадид и Земфира, Литвинова и Кидман, Урбан с тарелкой на голове, остановитесь,! ))))Что происходит народ. Перед фотосессией была бесплатна раздача кокса, а потом понеслась. Литвинова просто... читать далее>>
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Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид фотографии
Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид фотографии
Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид фотографии
Неделя Высокой Моды: Николь Кидман, Земфира и Белла Хадид фотографии
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Деконструкция «Балканский рубеж»

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