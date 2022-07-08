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«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo

8 июля
2022 год

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8 июля 2022

Новости о домашнем насилии, судебных разбирательствах и злоупотреблении веществами - всё, к чему свелась карьера звезды сериалов «Герои» и «Нэшвилл» Хейден Панеттьер за последние несколько лет. Проблемы с наркотиками и алкоголем и разрушительная связь с Брайаном Хиккерсоном стоила Хейден не только работы, но и отношений с дочерью Кайей Евдокией. Ненароком повторяя судьбу своей героини из сериала «Нэшвилл», страдавшая от послеродовой депрессии актриса попала на лечение в клинику, оставив дочь на попечение отца, боксёра Владимира Kличкo.

«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo

После расставания с Kличкo Панеттьер сконцентрировалась на своей личной жизни, в которой тут же появился злосчастный Брайан Хиккерсон. А Кличкo, привыкнув к роли отца-одиночки, забрал дочь в Киeв с согласия актрисы. Сейчас, когда Паннетьер прошла лечение и ничего не употребляет, её отношения с Кайей наладились. Впрочем, их до сих пор разделяет океан. В интервью журналу «People» актриса рассказала о своих отношениях с дочерью на расстоянии.

«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo

«Я приезжаю и вижусь с ней так часто, как только могу. Но я знала, что лучшее (и в то же время самое для меня тяжёлое), что я могу сделать для своей дочери - убедиться, что с ней всё будет в порядке и позаботиться о себе, чтобы я могла быть хорошей мамой. А это иногда означает, что ты должен отпустить человека. У Кайи прекрасная жизнь, я недавно виделась с ней - она потрясающий ребёнок, умная, смешная. И она по какой-то причине всё ещё любит меня».

«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo

В связи с началом СВО у Хейден появились новые основания для тревоги за будущее дочери: «Сейчас она в безопасности. Но я естественно сразу же поехала к ней, чтобы посмотреть как она переживает все эти события. Хотела дать ей понять, что она всегда может ко мне обратиться.
Я впала в панику на какое-то время, ведь Владимир и Виталий оба находятся на поле боя, они сражаются за свою страну. И я думала: «Пожалуйста, только бы мне не пришлось говорить своей дочери, что её самый любимый человек, её отец больше не с нами». Это было бы самым ужасным событием. Но если кто и выберется из всего этого - так это он».

«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo
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обсуждение >>
№ 1
Игорь Федотов8   8.07.2022 - 23:11
Видел её всего в одном фильме, это Крик был или Я знаю, что вы сделали прошлым летом. Очень яркая внешность и тут на тебе наркота и пьянка, так это еще в браке. Сложно понять людей, либо без характера,... читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo фотографии
«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo фотографии
«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo фотографии
«По какой-то причине она всё ещё любит меня»: Хейден Панеттьер об отношениях с дочерью от Владимира Kличкo фотографии
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