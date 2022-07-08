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СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью

8 июля
2022 год

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8 июля 2022
50-летний актёр и певец Джаред Лето попал в объективы папарацци во время отдыха в итальянском городе Портофино. Его заметили вместе с 25-летней моделью из России Дарьей Корчиной, когда пара направлялась в ресторан.

СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью

В свои 25 Дарья уже несколько раз снималась для Vogue, а также принимала участие в показах Chanel и Dolce & Gabbana.

СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью
фото: Дарья Корчина для Vogue

СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью
фото: Дарья Корчина

Джаред старается не афишировать свою личную жизнь, однако известно, что не так давно актёр расстался с другой российской моделью – Валерией Кауфман, после 7 лет отношений. За это время они ни разу не появлялись вместе на официальных мероприятиях, да и слухи о романе не подтверждали. Всё, что свидетельствует об их отношениях, – это совместные фотографии, сделанные папарацци в разное время.

СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью
фото: Джаред Лето и Валерия Кауфман
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СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью фотографии
СМИ: Джаред Лето встречается с русской моделью фотографии
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