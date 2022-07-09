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«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах

9 июля
2022 год

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9 июля 2022

В мае этого года на Лазурном берегу прошёл 75-й Каннский кинофестиваль, в котором из российских кинематографистов принял участие только Кирилл Серебренников. Главную роль в его картине «Жена Чайковского» сыграла Алёна Михайлова – актриса, известность которой принесла роль Марины в сериале «Чики», вышедшем в 2020 году в онлайн-кинотеатре more.tv. В недавнем интервью журналу «OK» Алёна рассказала о работе с Серебренниковым и своих жизненных принципах.

«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах

О работе с Кириллом Серебренниковым

«Необъяснимая энергия, которая была со мной на протяжении всех четырех месяцев подготовки и съёмок. Это большое счастье — работать с Кириллом и его командой: на площадке всегда чувствовалось, что ты имеешь дело с настоящими профессионалами, я бы даже сказала, перфекционистами до мозга костей, и тебе не нужно беспокоиться ни о чем, кроме своей актёрской задачи. Все жили проектом от начала и до конца, думали и говорили только о нём. Съёмочная группа — это большой слаженный механизм, где важен каждый и без любого из команды такого результата бы не было».

«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах
фото: Кадр из фильма «Жена Чайковского»

Про роль Антонины Милюковой в фильме «Жена Чайковского

«Это первый исторический проект в моей жизни. Разница между XIX и XX веками колоссальная буквально во всём. Начиная от скорости и ритма жизни, заканчивая представлениями о мире… Тогда гендерные границы были очень чёткими, а сейчас они постепенно стираются и превращаются в унисекс. Это совсем другая эпоха: с отсутствием электричества, керосиновыми лампами, со сковывающей и несвободной одеждой, удушающими корсетами, париками, долгими переписками, сходство только одно — человек. Но вопрос, как органично сыграть того, кто родился и жил совсем в другое время. И раскрыть этот баланс между тем универсальным, что нас объединяет, и той пропастью, которую создают 200 лет разницы между нами, — вот эта задача была самой трудной. В этом процессе очень легко впасть в жеманность, манерность и искусственность. Самым сложным оказалось отпустить Антонину. И начать жить свою жизнь, трансформировав прожитый опыт».

«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах

Про жизненные принципы

«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией, и не преследую цель сыграть все роли в мире. Мне вообще важнее то, что представляет собой человек как личность, а не как актёр. Хотя, безусловно, было бы интересно попробовать свои силы в зарубежных проектах. Осталось только выучить язык. Теперь стараюсь уделять этому больше времени и навёрстывать упущенное. Не так важно, какие именно это будут роли, важно, чтоб была вовлеченность и интерес в процессе. А интересно нам только тогда, когда непонятно, незнакомо, тогда возникает желание попробовать, прикоснуться к новому. Такого принципа я придерживаюсь не только при выборе материала, но и в жизни. Хочется идти по тому пути, который поначалу пугает, заставляет выходить за пределы своих возможностей, стирать границы, бросать себе вызовы, открывать новые грани. Ну и, конечно, не забывать получать удовольствие и быть «здесь и сейчас».

«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах

О профессии актёра

«Моё отношение к профессии кардинально изменилось. Она даёт уникальную возможность прожить множество жизней в одной и получить в разы больше опыта. Это своего рода психотерапия, чем-то напоминающая расстановки по Хеллингеру. Каждая роль приходит своевременно и вскрывает, подсвечивает твои поведенческие паттерны, которые ты можешь в ускоренном режиме проработать, а затем интегрировать в свою жизнь. Раньше помимо желания вдохновлять других одним из ключевых факторов была потребность получать внимание, любовь, признание. Сейчас остался только порыв отдавать: помогать, делиться и воодушевлять».
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«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах фотографии
«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах фотографии
«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах фотографии
«Я не отношу себя к людям, одержимым профессией»: Алёна Михайлова о работе с Серебренниковым и жизненных приоритетах фотографии
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