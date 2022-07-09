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Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком

9 июля
2022 год

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9 июля 2022
Джонни Депп выпустил сингл «The Death and Resurrection Show», записанный вместе с британским гитаристом Джеффом Беком. Артисты исполнили кавер-версию одноимённой песни рок-группы Killing Joke.

Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком
фото: Джонни Депп и Джефф Бек

Джонни и Джефф сейчас работают над совместным альбомом «18», в который помимо «The Death and Resurrection Show» войдут кавер-версии песен The Beach Boys «Caroline, No», The Velvet Underground «Venus in Furs», оригинальный трек актёра «This Is a Song for Miss Hedy Lamarr», а также каверы на песни Marvin Gaye и The Everly Brothers.



Для артистов сингл «The Death and Resurrection Show» не первый совместный релиз – в 2020 году они выпустили кавер на композицию Джона Леннона «Isolation». Ранее Джонни тоже занимался музыкой – он играл в группе Hollywood Vampires вместе с Элисом Купером и Джо Перри.
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Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком фотографии
Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком фотографии
Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком фотографии
Джонни Депп выпустил сингл вместе с гитаристом Джеффом Беком фотографии
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