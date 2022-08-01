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Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина

1 августа
2022 год

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1 августа 2022
Вчера в Ярославле состоялась церемония закрытия четвертого международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. По итогам выбора жюри лучшим проектом стал сериал «Френдзона», а приз зрительских симпатий забрала комедия «И снова здравствуйте!». Среди гостей и участников фестиваля были Ольга Сутулова, Юлия Хлынина, Никита Павленко, Сергей Мокрицкий, Анна Снаткина, Наталия Мещанинова и другие.

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Юлия Хлынина

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Ольга Сутулова

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Никита Павленко

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Анна Снаткина с дочерью

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Екатерина Носик

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Никита Волков

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Никита Волков, Сергей Мокрицкий, Наталия Мещанинова, Елена Лапина, Юлия Хлынина и Роман Кантон

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Мария Кравченко

Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина
фото: Наталия Мещанинова
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Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина фотографии
Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина фотографии
Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина фотографии
Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина фотографии
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