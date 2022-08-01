Realist Web Fest: Ольга Сутулова, Екатерина Носик и Юлия Хлынина

Вчера в Ярославле состоялась церемония закрытия четвертого международного фестиваля веб-сериалов Realist Web Fest. По итогам выбора жюри
лучшим проектом стал сериал «Френдзона»
, а приз зрительских симпатий забрала комедия «И снова здравствуйте!»
. Среди гостей и участников фестиваля были Ольга Сутулова
, Юлия Хлынина
, Никита Павленко
, Сергей Мокрицкий
, Анна Снаткина
, Наталия Мещанинова
и другие.
фото: Юлия Хлынина
фото: Ольга Сутулова
фото: Никита Павленко
фото: Анна Снаткина с дочерью
фото: Екатерина Носик
фото: Никита Волков
фото: Никита Волков, Сергей Мокрицкий, Наталия Мещанинова, Елена Лапина, Юлия Хлынина и Роман Кантон
фото: Мария Кравченко фото: Наталия Мещанинова
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