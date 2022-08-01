Уилл Смит извинился перед Крисом Роком за пощёчину на «Оскаре»

Одним из самых резонирующих событий «Оскара» в этому году стала потасовка между Уиллом Смитом и ведущим церемонии Крисом Роком. Крис неудачно высмеял алопецию жены Уилла, актрисы Джады Пинкетт Смит, за что получил пощёчину и поток нецензурных выражений в свой адрес. После инцидента Уиллу на десять лет запретили посещать церемонии «Оскар», и актёр покинул Американскую киноакадемию. И вот спустя четыре месяца Смит записал публичное обращение, в котором объяснил своё поведение.
фото: Крис Рок и Уилл Смит
«Последние несколько месяцев я много думал и работал над собой. В тот вечер я потерял рассудок, всё было как в тумане. Позже я, конечно, связался с Крисом, но он ответил, что пока не готов говорить и свяжется со мной позже. Я хочу принести тебе свои извинения, Крис. Моё поведение было неприемлемым. Я открыт к диалогу в любой момент, когда ты захочешь поговорить», – сказал Смит.
Он также извинился перед всей семьёй Рока: «Ещё я хочу извиниться перед мамой Криса. Я видел её интервью, и это заставило меня понять, скольких людей я ранил своим поступком. Особенно я хочу извиниться перед Тони Роком [Младший брат Криса – Прим. ред.] – он мой друг, у нас были прекрасные отношения, но этого, вероятно, уже не вернуть».
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Кроме того, Уилл в очередной раз принёс извинения всем номинантам «Оскара» и попросил прощения у своей жены за то, что ей пришлось столкнуться с волной необоснованной критики. Актёр подчеркнул, что Джада не просила вступаться за неё, но слова Криса прозвучали для него оскорбительно.
«Могу сказать вам, что во мне не осталось ни единой частички, которая думала бы, что моё поведение было правильным, что именно так нужно реагировать, когда чувствуешь себя оскорблённым. Разочаровывать людей — моя главная травма. Я ненавижу, когда подвожу людей. Мне психологически и эмоционально больно осознавать, что я не соответствую образу и впечатлению людей обо мне. Я глубоко раскаиваюсь и пытаюсь не стыдится самого себя. Я человек. И я сделал ошибку. И я стараюсь не думать о себе как о куске дерьма. Я знаю, что всё это было шокирующим. Но я полон решимости нести в мир свет, любовь и радость. И если вы сумеете мне поверить, мы снова сможем быть друзьями».
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