Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина

Артисту балета Сергею Полунину
блистательно даются два искусства: танец и скандал. Скандалом пропитана вся карьерная история Полунина
- от увольнения из Ковент-Гардена до похвалы в адрес российского президента Владимира Путина
. Полунин, являясь артистом международного уровня и имея огромную фанбазу в Европе, не побоялся рискнуть своей репутацией, выразив поддержку российскому президенту в 2018 году, когда на Западе это было уже давно не модно.
Апогеем этой поддержки стала татуировка с портретом Владимира Путина
, украсившая грудь танцовщика. Прогрессивная общественность была скандализирована, но и только. Разрыв Полунина с парижской оперой
последовал вовсе не из-за признаний в любви Владимиру Путину, а из-за резких высказываний артиста в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации и людей, страдающих от избыточного веса. Весь этот поток одиозных речей остановился, когда Полунин встретил фигуристку Елену Ильиных
. Обретя семейное счастье, танцовщик завязал с политическими жестами и сосредоточился на искусстве.
После начала спецоперации многие поклонники родившегося в Херсоне Полунина ожидали от него какой-то публичной реакции. Но артист лишь радостно рапортовал о рождении второго сына
и восстановлении после операции на ноге
. Как выяснилось, Полунин оттягивал время для эффектного выхода, чтобы у всех, кто шутил про лихорадочный поиск специалиста по удалению татуировок, в буквальном смысле отвисла челюсть. Вчера артист выложил в соцсетях новое фото, продемонстрировав две свежие татуировки с изображением Владимира Путина. От комментариев танцовщик воздержался.
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