Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Чрево»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина

10 августа
2022 год

Лайфстайл >>
10 августа 2022

Артисту балета Сергею Полунину блистательно даются два искусства: танец и скандал. Скандалом пропитана вся карьерная история Полунина - от увольнения из Ковент-Гардена до похвалы в адрес российского президента Владимира Путина. Полунин, являясь артистом международного уровня и имея огромную фанбазу в Европе, не побоялся рискнуть своей репутацией, выразив поддержку российскому президенту в 2018 году, когда на Западе это было уже давно не модно.

Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина

Апогеем этой поддержки стала татуировка с портретом Владимира Путина, украсившая грудь танцовщика. Прогрессивная общественность была скандализирована, но и только. Разрыв Полунина с парижской оперой последовал вовсе не из-за признаний в любви Владимиру Путину, а из-за резких высказываний артиста в адрес людей нетрадиционной сексуальной ориентации и людей, страдающих от избыточного веса. Весь этот поток одиозных речей остановился, когда Полунин встретил фигуристку Елену Ильиных. Обретя семейное счастье, танцовщик завязал с политическими жестами и сосредоточился на искусстве.
После начала спецоперации многие поклонники родившегося в Херсоне Полунина ожидали от него какой-то публичной реакции. Но артист лишь радостно рапортовал о рождении второго сына и восстановлении после операции на ноге. Как выяснилось, Полунин оттягивал время для эффектного выхода, чтобы у всех, кто шутил про лихорадочный поиск специалиста по удалению татуировок, в буквальном смысле отвисла челюсть. Вчера артист выложил в соцсетях новое фото, продемонстрировав две свежие татуировки с изображением Владимира Путина. От комментариев танцовщик воздержался.

Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Самым сложным будет удалить Путина»: Сергей Полунин потихоньку избавляется от своих татуировок
Человек - парадокс: За что мы любим Сергея Полунина
«России и Украине невыгодно быть враждующими странами»: Сергей Полунин объяснил всё
Сергей Полунин набил портрет Путина на груди и получил российское гражданство
Поиск по меткам
Путинсоцсети
персоны
Сергей Полунин

фотографии >>
Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина фотографии
Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина фотографии
Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина фотографии
Сергей Полунин сделал ещё две татуировки с портретами Путина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Чрево»

Скорбим

Евгений Корженков
9 августа ушел из жизни оператор Евгений Корженков.
Оливия Ньютон-Джон
8 августа ушла из жизни актриса, певица Оливия Ньютон-Джон.
Лариса Лебедева
7 августа ушла из жизни актриса Лариса Лебедева.

День рождения >>

Мамука Кикалейшвили
Зураб Кипшидзе
Андрей Краско
Венера Нигматулина
Вениамин Смехов
Олег Стриженов
Полина Филоненко
Анна Шепелева
Андрей Щипанов
Розанна Аркетт
Антонио Бандерас
Джастин Теру
Лукас Тилл
Ронда Флеминг
Энджи Хармон
Норма Ширер
все родившиеся 10 августа >>

Афиша кино >>

История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
драма, мелодрама
СССР, 1966, восстановлен 1987
Архипелаг
детектив, драма, мелодрама
Россия, 2020
К чёрту на рога
комедия
Италия, 2016
Русалка и дочь короля
боевик, мелодрама, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Австралия, США, 2022
Счастье быть одной
комедия, мелодрама
Италия, 2016
Metallica: Сквозь невозможное
музыкальный фильм, приключения
США, 2013
История кино: новое поколение
исторический фильм
Великобритания, 2021
Маугли дикой планеты
детский фильм, комедия, научная фантастика, приключения
Франция, 2019
Великий «Юнайтед»
исторический фильм, спортивный фильм
Великобритания, 2021
Вышка
триллер
США, 2022
Дитя тьмы: Первая жертва
драма, криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2022
Легенды Орлёнка
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram