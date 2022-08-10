Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой

Британский актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр
, специализирующийся на ролях различных сверхъестественных существ (последний грандиозный выход Джейми состоялся в четвёртом сезоне «Очень странных дел»
) вернулся к музыке. Бывший участник лондонской панк-группы Counterfeit, Джейми решил заняться сольной карьерой. В студии шоу Джимми Фэллона
Джейми анонсировал выход своего нового сингла «I am», релиз которого состоится 12 августа.
В комментарии музыкальному изданию «Kerrang!»
Джейми признался, что независимость от группы дарит ему больше творческой свободы. «Это новая глава моих художественных изысканий. Поскольку я теперь сам по себе, я могу позволить себе больше свободы в творческом процессе. Теперь я могу делать всё, что хочу. Я могу взять всё то, что мне нравилось в Counterfeit - огромное количество рок-элементов - и смешать их с чем-то, что, возможно не очень подходило для Counterfeit. Но в основном это дарит мне возможность быть более выразительным»
.
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