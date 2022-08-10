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Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой

10 августа
2022 год

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10 августа 2022
Британский актёр Джейми Кэмпбелл Бауэр, специализирующийся на ролях различных сверхъестественных существ (последний грандиозный выход Джейми состоялся в четвёртом сезоне «Очень странных дел») вернулся к музыке. Бывший участник лондонской панк-группы Counterfeit, Джейми решил заняться сольной карьерой. В студии шоу Джимми Фэллона Джейми анонсировал выход своего нового сингла «I am», релиз которого состоится 12 августа.

Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой

В комментарии музыкальному изданию «Kerrang!» Джейми признался, что независимость от группы дарит ему больше творческой свободы. «Это новая глава моих художественных изысканий. Поскольку я теперь сам по себе, я могу позволить себе больше свободы в творческом процессе. Теперь я могу делать всё, что хочу. Я могу взять всё то, что мне нравилось в Counterfeit - огромное количество рок-элементов - и смешать их с чем-то, что, возможно не очень подходило для Counterfeit. Но в основном это дарит мне возможность быть более выразительным».
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Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой фотографии
Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой фотографии
Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой фотографии
Джейми Кэмпбелл Бауэр занялся сольной музыкальной карьерой фотографии
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