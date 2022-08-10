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СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде

10 августа
2022 год

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10 августа 2022
Неспроста Джонни Депп так долго и упорно боролся за свою репутацию в суде с бывшей супругой Эмбер Хёрд. С начала бракоразводного процесса с Хёрд Депп понёс колоссальные финансовые убытки, и восстановление репутации стало для него не столько делом чести (сколько бы он об этом не говорил), сколько единственным способом вернуться в бизнес и иметь возможность зарабатывать. Актёр не просчитался - победа в суде послужила для бизнеса сигналом о том, что Джонни перестал быть «токсичным», и с ним спокойно можно возобновлять сотрудничество.

СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде

Одним из первых к Джонни вернулся французский модный дом Dior с новым контрактом. Прежний был расторгнут из-за разбирательств с Хёрд. О заключении контракта сообщает таблоид TMZ - новое соглашение было заключено после концерта Деппа в Париже. За фотосессию для новой рекламной кампании принялся друг Деппа, фотограф Грэг Уилльямс. Согласно источникам издания, Депп снова станет лицом парфюма «Sauvage», заработав семизначную сумму.
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СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде фотографии
СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде фотографии
СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде фотографии
СМИ: Dior возобновил сотрудничество с Джонни Деппом после его победы над Эмбер Хёрд в суде фотографии
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