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Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России

11 августа
2022 год

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11 августа 2022
Запрос на внутренний туризм у россиян появился ещё во время пандемии коронавирусной инфекции, когда о поездках за рубеж не могло быть и речи. Спустя два года актуальность импортозамещения в туристическом секторе никуда не исчезла - международная обстановка накалилась, авиасообщение сильно подорожало, а члены Евросоюза вынесли на обсуждение предложение о запрете выдачи шенгенских виз всем гражданам РФ.

Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России

За помощь соотечественникам в исследовании бескрайней отчизны взялась Настасья Самбурская. Актриса стала ведущей нового туристического шоу о путешествиях по российским городам и весям «Маршрут построен». Во время своих путешествий актриса будет исследовать региональную инфраструктуру и человеческий капитал - встречаться с талантливыми россиянами, посещать фабрики и научные лаборатории.

«Как раз незадолго до того, как я получила предложение от продюсеров «Маршрут построен», я ушла из антрепризного спектакля, решив, что путешествовать по России у меня уже больше нет сил. Но не тут-то было, как оказалось!», - призналась актриса.

Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России

Маршрут актрисы построен через города Подмосковья, Переславль-Залесский, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Плёс, Казань, Пермь и Екатеринбург. Пилотный выпуск о путешествии в Плёс вышел ещё месяц назад, а с 8 августа новые выпуски будут выходить регулярно на каналах в Youtube и Rutube, а также в VK-паблике «Маршрут построен».

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Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России фотографии
Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России фотографии
Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России фотографии
Внутренняя эмиграция: Настасья Самбурская стала ведущей шоу о путешествиях по России фотографии
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