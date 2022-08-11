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«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам

11 августа
2022 год

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11 августа 2022

В последние годы киноработы режиссёра Алексея Учителя сопровождались скандалами - полемика вокруг фильма «Матильда» с попытками препятствовать его выходу на экраны, и судебная тяжба с Александром Цоем, обвинившим режиссёра в незаконном использовании изображения Виктора Цоя в фильме «Цой». Травля режиссёра послужила своего рода предостережением его коллегам и ученикам - сегодня в России появилось слишком много активистов, желающих вмешиваться в культурные процессы, а в список чувствительных сюжетов может попасть что угодно. В интервью изданию «Известия» режиссёр посоветовал коллегам быть стойкими и делать задуманное до конца, не обращая внимание на людей, плохо знакомых с законодательством страны.

«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам

«После фильма «Матильда» меня иногда спрашивали, можно ли теперь снимать хоть что-то про императора Николая II. Раз такой вопрос возникает, значит, есть страх. И вот это как раз страшно! Я повторяю в миллионный раз: если произведение не нарушает конкретных законов, то автор имеет право сказать то, что он хочет. Это не должно быть пошло или плохо по ремеслу, но это другой вопрос. Если законы не нарушены, то и запретить никто не может! И кричать, что нужно это остановить, угрожать, тоже никто не имеет права. Наш опыт с «Матильдой» и «Цоем» это доказал. Даже Наталья Поклонская в итоге признала, что была неправа. Сын Виктора Цоя проиграл нам все суды, и это с самого начала было ясно. Сейчас у многих появилось ощущение, что они могут запрещать. Они выступают, пишут письма президенту. Все эти проверки, что будто бы деньги потрачены не туда. Но проверять могут только уполномоченные органы, не каждый встречный. А вот запрещать без всякого права на это пытаются многие, хотя цензуры у нас по Конституции нет. Со времен фильма «Рок», где мне пытались вырезать одну сцену (безуспешно), никто на официальном уровне от меня не требовал что-то убрать из картины. Поэтому нужно быть стойким, держать удар и делать до конца то, что задумал».
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«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам фотографии
«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам фотографии
«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам фотографии
«У многих появилось ощущение, что они могут запрещать»: Алексей Учитель о противостоянии доносчикам фотографии
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